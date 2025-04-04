У Польщі затримали чотирьох українців: за що їм світить до 5 років тюрми

Прокуратура заборонила їм виїжджати з Польщі

Чотирьом українцям у Польщі загрожує тюремний строк до 5 років за жорстоке поводження з тваринами. Поліція Кракова спіймала їх на перевезенні майже 60 котів і собак у неприйнятних умовах.

Тварини були замкнені в тісних брудних клітках, деякі потребували негайного лікування. Про це повідомляє пресслужба польської поліції.

За інформацією поліції, випадок стався 21 березня цього року. Співробітники міської варти помітили підозрілі вантажівки в районі Ляску Борковського. Прибувши на місце поліцейські перевірили документи чотирьох громадян України віком від 20 до 46 років та оглянули два вантажних автомобілі.

Поліцейські виявили, що чоловіки везли тварин у жахливих умовах. У машинах не було нормальної вентиляції та опалення, а собаки й коти сиділи в брудних клітках, іноді по кілька тварин в одній. Працівники Краківського товариства захисту тварин підтвердили, що так перевозити тварин не можна.

Українців звинуватили у знущанні з тварин і використанні підроблених паспортів для тварин, пише пресслужба. Прокуратура заборонила їм виїжджати з Польщі, встановила грошову заставу та поліцейський нагляд.

Також у чоловіків забрали паспорти. За скоєне їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Всі 33 собаки та 23 коти тепер у притулку, де вони отримують необхідну ветеринарну допомогу, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що із Польщі витурили українця, який працював кур’єром. Він з телескопічним кийком напав на чоловіка, який гуляв із 10-річним сином.