У Франції археологи виявили унікальні статуетки, що належали багатим римлянам

Місто Реймс, яке за часів Римської імперії мало назву Дурокорторум, було найбільшим в регіоні

Археологи Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP) виявили цікаву знахідку під час розкопок у французькому місті Реймс. Під землею фахівці виявили три розкішні бронзові статуетки, які розповідають про життя та культуру стародавніх римлян.

Про це розповідає спеціалізований журнал Heritagedaily. Розкопки проводилися на західній околиці давнього Дурокорторуму — міста, яке колись було важливим адміністративним центром Римської Галлії. У 2-му столітті тут розташовувався розкішний галло-римський будинок, який археологи досліджували з особливою ретельністю.

Вхід до будинку вразив дослідників витонченістю оздоблення. Величні колони обрамляли простір, а стіни були розписані унікальними фресками з мітологічними сюжетами. Зокрема, археологи побачили зображення Ахілла та Дейдамії — сцену, що була популярною в Римі та свідчила про культурний рівень власників будинку.

Справжньою несподіванкою стали три бронзові статуетки. Перша зображала Марса — бога війни — у складній броні. Особливістю цієї статуетки став детальний рельєф: на кірасі розміщено зображення Медузи, а поруч — сцена з вовчицею, яка годує Ромула та Рема.

Друга статуетка зображала бика, а третя — загадкову жіночу фігуру. На статуетці богині археологи побачили незвичайні деталі: жінка тримала палицю Геркулеса, була одягнена в шкуру немейського лева та мала шолом зі зображенням сфінкса.

Фахівці INRAP зазначають, що знахідка є надзвичайно цінною. Висока якість статуеток та унікальні мітологічні сюжети вказують на те, що будинок належав заможним римлянам, які мали глибоку повагу до культури та мітології своєї доби.

Місто Реймс, яке за часів Римської імперії мало назву Дурокорторум, було одним з найбільших населених пунктів провінції. У свій найкращий період населення міста становило від 30 до 50 тисяч мешканців, а можливо, навіть досягало 100 тисяч.

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