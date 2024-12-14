Мог появиться сотню тысяч лет назад: о чем говорится в древнейшем мифе человечества

Возможно миф впервые появился в Африке

Старейшему мифу человечества может быть около сотни тысяч лет. Есть вероятность, что он появился во времена, когда будущее коренное население Греции и Австралии проживало в Африке.

Речь идет о древнегреческом мифе о Плеядах — семерых сестрах, дочерях Атласа и Плейоны. На удивление, почти аналогичная история есть и у австралийских аборигенов, пишет IFLScience.

Согласно древнегреческой версии, охотник Орион был настолько впечатлен красотой семи сестер, что начал их преследовать. Атлас не смог оберегать их, поскольку был занят удержанием небосвода, а потому плеяды обратились к богам за защитой. Бог грома Зевс откликнулся на их мольбы и превратил их в звезды. Ориона он превратил за наглость в созвездие и разместил его неподалеку плеяд, таким образом обрекая его на вечную безуспешную погоню.

Плеяды расположены в созвездии Тельца и являются одним из самых узнаваемых звездных скоплений на ночном небе, однако в настоящее время невооруженным глазом можно увидеть лишь шесть. Дело в том, что одна из звезд находится слишком близко к звезде Атлас, а потому они воспринимаются как одна.

Однако так было не всегда, а согласно расчетам ученых примерно 100 тысяч лет назад седьмую звезду было хорошо видно. Это стало главным аргументом для идеи о том, что миф о Плеядах появился именно тогда, ведь иначе древние люди не могли знать, что там семь звезд, а не шесть.

"Сходство между австралийскими аборигенами и греческими историями о Плеядах и Орионе включает три специфических элемента: оба мифа называют Плеяды группой молодых девушек, Ориона – мужчиной, и в обоих говорится, что Орион пытается вступить в интимную связь с девушками из Плеяд", — говорится в статье, посвященной исследованию мифа, которая обнародована в Advancing Cultural Astronomy.

Это сходство заставило также задуматься о том, когда предки греков и коренных австралийцев могли контактировать в последний раз. Как оказалось, это произошло примерно 100 тысяч лет до нашей эры, когда они вместе проживали в Африке. Если миф появился тогда, то это может объяснить также и то, почему похожие истории есть и у других народов в Африке, Азии, Индонезии и даже среди коренных народов Америки.

"Учитывая, что обе культуры называют их "Семь Сестер" и их рассказы о них так похожи, кажется, что эти истории зародились до того, как австралийцы и европейцы покинули Африку около 100 000 лет назад", — говорится в статье.

Как сообщалось ранее, искусственный интеллект помог ученым восстановить правила настольной игры, в которую играли народы на территории нынешнего Ирана около 4600-4700 лет назад.