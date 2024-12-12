Цей корабель пролежав на дні біля Сицилії 2500 років, які таємниці він приховує (відео)

Кожна така знахідка дає знання про торгові шляхи найвіддаленіших епох та розвиток судноплавства

В глибинах океанів та морів чимало таємниць. Поблизу Іспіка на Сицилії, археологи знайшли 2500-річний затонулий корабель. Поруч лежали також шість стародавніх якорів.

Як пише Archaeologymag, затонулий корабель належить до 6 століття до нашої ери. За допомогою водолазів берегової охорони, вчені створили 3D-модель затонулого корабля для точного аналізу, а також зібрали зразки, щоб визначити будівельні матеріали корабля та екологічні умови того часу.

Корабель лежав під піском та камінням на глибині шести метрів. Він був зібраний за технікою "su guscio", коли дошки з’єднувались складною системою затискачів. Однак деревина наразі дуже крихка.

Якорі поруч з кораблем з різних епох. І корабель, і якорі показують, наскільки околиці Сицилії були жвавим портом у ту епоху. Під час переходу від архаїки до класичності колонії Сицилії відіграли ключову роль в обміні товарами та ідеями. Про корабель вчені дізнались у 2022 році — його знайшов дайвер-волонтер Антоніно Джунта. Підводні розкопки провели тільки цьогоріч, закінчивши їх восени.

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