На найстаршій площі Берліна розкопали скарбницю середньовічних артефактів (фото)

Серед знайдених об’єктів — фігурки Мадонни та святої Катерини

Серед знахідок минулих епох важливе місце посідають речі релігійного або сакрального спрямування. Археологи на найстарішій площі Берліна Молькенмаркт знайшли старовинні релігійні артефакти часу Пізнього Середньовіччя. Розкопки, проведені Берлінським державним управлінням охорони пам’яток, виявили гарно збережені статуетки святої Катерини Олександрійської та Мадонни з немовлям, а також фрагменти 188 керамічних жіночих фігур.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Площа розташована в районі Мітте і загалом багата на знахідки. Тут виявили понад 600 тисяч предметів, включаючи японський меч 17 століття.

Археологи виявили майже недоторкану статуетку святої Катерини XV століття. Знахідка висотою одинадцять сантиметрів зроблена з білої глини. Свята Катерина була популярна в пізньому Середньовіччі як свята помічниця і покровителька. Ще одна знахідка XV століття – семисантиметрова безголова статуетка Мадонни з немовлям Ісусом. Вона також зроблена з білої глини і, ймовірно, правою рукою подає Христу яблуко.

Свята Катерина

Мадонна без голови

Також були знайдені фрагменти 188 керамічних жіночих статуеток, датованих серединою XIV століття. Ці статуетки мають медальйонні оправи в області грудей, у яких є вставки з уламків людських кісток. Дослідники вважають, що ці статуетки служили релікваріями, зберігаючи фізичні останки святих.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу важливу знахідку на території сучасної Німеччини. Молитва, якій майже 2000 років проливає світло на те, як розповсюджувалось християнство в Римській імперії.