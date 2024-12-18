На старейшей площади Берлина раскопали кладезь средневековых артефактов (фото)

Среди найденных объектов — фигурки Мадонны и святой Екатерины

Среди находок прошлых эпох важное место занимают вещи религиозного или сакрального толка. Археологи на старейшей площади Берлина Молькенмаркт обнаружили старинные религиозные артефакты времени Позднего Средневековья. Раскопки, проведенные Берлинским государственным управлением охраны памятников, обнаружили хорошо сохранившиеся статуэтки святой Екатерины Александрийской и Мадонны с младенцем, а также фрагменты 188 керамических женских фигур.

Об этом сообщают местные СМИ. Площадь расположена в районе Митте и в целом богата находками. Здесь обнаружили более 600 тысяч предметов, включая японский меч 17 века.

Археологи обнаружили почти неприкосновенную статуэтку святой Екатерины XV века. Находка высотой одиннадцать сантиметров сделана из белой глины. Святая Екатерина была популярна в позднем Средневековье как святая помощница и покровительница. Еще одна находка XV века – семисантиметровая безголовая статуэтка Мадонны с младенцем Иисусом. Она также сделана из белой глины и, вероятно, правой рукой подает Христу яблоко.

Святая Екатерина

Мадонна без головы

Также были найдены фрагменты 188 керамических женских статуэток, датированных серединой XIV века. Эти статуэтки имеют медальонные оправы в области груди, в которых есть вставки из обломков человеческих костей. Исследователи полагают, что эти статуэтки служили реликвариями, сохраняя физические останки святых.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой важной находке на территории современной Германии. Молитва, которой почти 2000 лет проливает свет на то, как распространялось христианство в Римской империи.