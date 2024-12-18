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Погода на Святвечір, Різдво та Новий Рік: чи накриють Україну морози на свята

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Якою буде погода в Україні на свята Новина оновлена 18 грудня 2024, 13:53
Якою буде погода в Україні на свята. Фото Згенеровано ШІ, freepik

Синоптик озвучила прогноз погоди на ці дні

Святвечір та Різдво цього року пройдуть без морозної погоди. На Новий рік також не варто очікувати надто низьких температур.

Такий прогноз у своєму Telegram-каналі опублікувала синоптик Наталія Діденко. За її словами, опади на Різдво та Святвечір будуть лише у деяких областях.

"Попередньо, святвечір та Різдво також не будуть морозними, опади на свята ймовірніші на південному заході та заході України", — сказала Діденко.

Довідка: Святвечір — 24 грудня

Різдво – 25 грудня.

Також вона наголосила, що у новорічну ніч Україну також навряд чи накриють морози.

"Новий рік, за попередніми прогнозами, не виглядає таким, щоб із морозами. Тому залишаємо нудьгувати в шафі старі немодні шуби та громіздкі смішні шапки, у пріоритеті – волого- та вітронепроникні сучасні куртки та пальта", — прогнозує синоптик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця грудня. Крім того, вони розповіли, чи чекати українцям снігу на Новий рік. За їхніми прогнозами, у деяких областях очікує у святкову ніч мінусова температура повітря.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз #Різдво #Новий рік #Святвечір #Морози