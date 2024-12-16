Історія християнства буде переписана? Вчені знайшли важливу реліквію (фото)
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Її знайшли кілька років тому, проте вивчити повноцінно змогли тільки зараз
Археологія може змінити уявлення про поширення християнства. У могилі віком 1800 років в Німеччині знайшли срібний амулет. В ньому була християнська молитва. Історичні джерела мали натяки, що в 2-3 столітті нашого часу в цій місцевості Римської імперії вже були християнські громади, але реальні докази датувались десятиліттями пізніше.
Знайдений артефакт датується приблизно 230-270 рр. н. е. Його знайшли на місці давньоримського міста Ніда, під час розкопок у 2017-2018 роках. Поруч із могильними речами, такими як кадильниця та кераміка, археологи виявили під підборіддям чоловіка невелику скручену срібну фольгу. Це амулет-філактерія — контейнер, призначений для захисту власника через його вміст. Амулет довжиною всього 3,5 сантиметра містить тонкий лист срібної фольги, який щільно згорнутий.
Напис, викарбуваний на срібній фользі амулета, був розшифрований за допомогою передової технології комп’ютерної томографії в Центрі археології Лейбніца (LEIZA) у Майнці. Цей неінвазивний метод дозволив дослідникам цифровим способом "розгорнути" крихкий сувій, який розпався б, якби його вручну обробити. Процес цифрового зображення виявив 18-рядковий латинський текст, який містив виключно християнський зміст — рідкість для того часу.
Важливість знахідки
Як правило, амулети цієї епохи містили суміш християнських, єврейських і язичницьких елементів. Проте відсутність у цьому написі згадок про Ягве, ангелів чи язичницьких божеств підкреслює його виключно християнський характер. Відкриття цього амулета в Ніді, місті, яке колись було культурним і адміністративним центром Римської Німеччини свідчить про те, що християнські ідеї вже почали проникати в регіон.
Раніше "Телеграф" розповідав про виявлення в Туреччині артефакту, віком понад 4 тисячі років. Він виготовлений з матеріалу, рідкісного для регіону.