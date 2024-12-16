Історія християнства буде переписана? Вчені знайшли важливу реліквію (фото)

Її знайшли кілька років тому, проте вивчити повноцінно змогли тільки зараз

Археологія може змінити уявлення про поширення християнства. У могилі віком 1800 років в Німеччині знайшли срібний амулет. В ньому була християнська молитва. Історичні джерела мали натяки, що в 2-3 столітті нашого часу в цій місцевості Римської імперії вже були християнські громади, але реальні докази датувались десятиліттями пізніше.

Знайдений артефакт датується приблизно 230-270 рр. н. е. Його знайшли на місці давньоримського міста Ніда, під час розкопок у 2017-2018 роках. Поруч із могильними речами, такими як кадильниця та кераміка, археологи виявили під підборіддям чоловіка невелику скручену срібну фольгу. Це амулет-філактерія — контейнер, призначений для захисту власника через його вміст. Амулет довжиною всього 3,5 сантиметра містить тонкий лист срібної фольги, який щільно згорнутий.

Артефакт був на шиї похованого чоловіка

Сама підвіска з молитвою була невеликого розміру

Напис, викарбуваний на срібній фользі амулета, був розшифрований за допомогою передової технології комп’ютерної томографії в Центрі археології Лейбніца (LEIZA) у Майнці. Цей неінвазивний метод дозволив дослідникам цифровим способом "розгорнути" крихкий сувій, який розпався б, якби його вручну обробити. Процес цифрового зображення виявив 18-рядковий латинський текст, який містив виключно християнський зміст — рідкість для того часу.

Сувій розгорнули завдяки томографу

Важливість знахідки

Як правило, амулети цієї епохи містили суміш християнських, єврейських і язичницьких елементів. Проте відсутність у цьому написі згадок про Ягве, ангелів чи язичницьких божеств підкреслює його виключно християнський характер. Відкриття цього амулета в Ніді, місті, яке колись було культурним і адміністративним центром Римської Німеччини свідчить про те, що християнські ідеї вже почали проникати в регіон.

Раніше "Телеграф" розповідав про виявлення в Туреччині артефакту, віком понад 4 тисячі років. Він виготовлений з матеріалу, рідкісного для регіону.