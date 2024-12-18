Морози чи сонце? На яку погоду чекати 19 грудня у великих містах України
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Синоптики озвучили прогноз погоди для п’яти великих міст
В Україні погода 19 грудня у низці міст залишиться практично незмінною. У більшості з них не віщуються опади і вдень буде спокійна та хмарна погода.
Відповідний прогноз було опубліковано на сайті Sinoptik.ua. Там розповіли, якою буде погода 19 грудня у великих містах України: Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові.
Київ
Вдень у столиці температура повітря підніметься максимально до + градусів. Вночі очікується від 0 до +1 градуса.
Опадів у цей день не очікується. Буде хмарна погода.
Харків
У Харкові 19 грудня вдень температура повітря буде на рівні -1..+1 градус, а надвечір стане трохи тепліше — до +3.
Вдень варто чекати снігу з дощем. Надвечір буде хмарно.
Одеса
В Одесі у четвер очікується сонячна погода. Температура повітря вдень підійматиметься максимально до +10 градусів. Вночі буде до +6.
У давнину у цей день припадає сніг.
Дніпро
Протягом дня температура варіюватиметься від 0 до +4 градусів. Уночі очікується до -1.
Цей день у Дніпрі пройде без опадів. Погода буде хмарною.
Львів
У Львові цього дня погода порадує городян. Вдень очікується до +8..+9 градусів, а вночі — +4..+5 градусів.
Без опадів. Вдень буде сонячно.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою в Україні буде погода на Святвечір, Різдво та Новий рік. Синоптики розповіли, чи чекати на морози на ці свята.