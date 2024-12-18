Найкоротший день року і не тільки: чим важливе прийдешнє зимове сонцестояння

Зимове сонцестояння — початок астрономічної зими

Щороку 21 грудня відбувається зимове сонцестояння. Астрономічно це день, коли Земля досягає положення, у якому Сонце найнижче підіймається над горизонтом у північній півкулі. Це означає, що буде найкоротша світлова і найдовша темна частина доби у році.

Зимове сонцестояння у 2024 році відбудеться в суботу, 21 грудня о 4:21 ранку EST. В Україні це 11:21. У день зимового сонцестояння тривалість світлового дня буде найменшою за рік. В Києві сонце зійде о 07:56 і зайде о 15:57, тобто день триватиме менше ніж 8 годин.

Що таке зимове сонцестояння?

Земля обертається навколо Сонця під кутом приблизно 23,5 градуса до своєї осі. Саме цей нахил спричиняє зміну пір року. Під час зимового сонцестояння Північний полюс найбільш відхилений від Сонця, тому воно світить над екватором найменше, а його промені падають під найгострішим кутом.

Зимове сонцестояння знаменує собою старт зими в Північній півкулі і літа в Південній. Коли сонце досягне своєї найпівденнішої точки на небі, світловий день поступово збільшуватиметься до літнього сонцестояння.

Чому це важливо?

Зимове сонцестояння віками мало велике значення для людей. У багатьох культурах цей день символізував початок нового циклу, адже після нього дні стають довшими, що означає повернення світла і тепла. Язичники святкували Йоль, слов’янські народи Коляду, інки вшановували бога сонця та навіть час Різдва 25 грудня був узгоджений із зимовим сонцестоянням, щоб сприяти поширенню християнства.

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