Довбик оформив дубль за 10 хвилин у Кубку Італії (відео)

Українець перервав гольове "мовчання"

Нападник збірної України та римської "Роми" Артем Довбик забив свій 7-й та 8-й гол за італійський клуб. У жовтні українець оформив красиве взяття воріт у стилі Златана Ібрагімовича.

Довбик забив два голи у ворота "Сампдорії" у домашньому поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії. Про це повідомляє "Телеграф".

Українець відзначився на 9 та 19-й хвилинах зустрічі, вдало опинившись у потрібному місці у потрібний час. У першому взятті воріт Артем показав чудеса гнучкості, а в другому — Довбик холоднокровно добив м’яч у порожні ворота. Після першого тайму римляни ведуть із рахунком 3:0.

Повний відеоогляд матчу "Рома" — "Сампдорія" буде доступний тут пізніше.

Зазначимо, у сезоні 2024/25 Довбик оформив 8 голів у 22-х матчах за "Рому" у всіх турнірах. Також на його рахунку 1 асист. Вовки із 16 очками йдуть на 12-й позиції у Серії А. У Лізі Європи римляни йдуть 14-ми після шести турів.

Раніше повідомлялося, що Довбик опинився серед номінантів на "Золотий м’яч-2024". До речі, Артем провалив осінні матчі у збірній України, через що піддався критиці.