Найгірша за останній час: погода найближчої ночі готує українцям неприємний сюрприз

Синоптик дала прогноз на 19 грудня

У ніч на 19 грудня в Україні очікується найнижча температура повітря у найближчій і навіть не найближчій синоптичній перспективі. Однак це торкнеться не всієї країни.

Такий прогноз у своєму Telegram-каналі опублікувала синоптик Наталія Діденко. За її словами, температура повітря в деяких областях опускатиметься до -7 градусів.

Діденко пояснила, що на таку погоду варто чекати у східних областях, у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Стовпчики термометрів у нічний час опустяться до -3...-7 градусів.

На решті території України вночі від 1 морозу до 3 градусів тепла.

Проте вже вдень температура знову потішить. На українців чекає невелике потепління. У низці областей температура повітря може підійматися до +10 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні до кінця грудня. Синоптики також відповіли на багато хвилююче питання — чи чекати на Новий рік снігу.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Різдво цього року та чи падатиме на свято сніг.