Без F-16, але з ППО. Що Україна отримає від НАТО наприкінці 2024 року

Військова допомога Україні надійде, але без літаків, які обіцяла Бельгія

Україна не отримає від Бельгії обіцяні літаки F-16, але в НАТО розглянуть питання щодо надання нових систем ППО.

Як повідомляє видання Le Soir, причина у затримці постачання обіцяних літаків — відсутність достатньої кількості підготовлених українських пілотів.

Незважаючи на труднощі, Бельгія зробить все можливе, щоб прискорити постачання перших одиниць літаків до кінця поточного року.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в Альянсі розглянуть запит України щодо надання систем протиповітряної оборони. Про це він сказав у ході спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Рютте, йдеться про 19 систем ППО — їх доставлять в Україну для захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських ракетних та дронових ударів. Генсек також заявив, що він радий дансько-литовській ініціативі: вона передбачає не лише купівлю зброї, а й купівлю її в Україні.

"Це означає більше зброї для України, а також гроші для української економіки. Тому це дуже практичний спосіб підтримати вас", — заявив Рютте.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що НАТО координуватиме військову допомогу Україні замість США.