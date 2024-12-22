Что-то из ядра Земли влияет на длительность суток: ученые рассказали об изменениях

Наша планета подвержена влиянию множества сил

Сутки на Земле длятся 24 часа, что является общепринятым фактом. Однако в действительности их длина может изменяться в масштабах десятков, сотен, а то и тысяч лет.

Длина суток зависит от скорости вращения планеты, на которое может повлиять множество факторов. И ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли более точно установить, что и на сколько их меняет. Их исследование обнародовано в Geophysical Research Letters.

Использование современные методы, вроде нейросетей, позволило четко выделить несколько факторов, которые оказывали влияние в промежутке между 720 годом до нашей эры и вплоть до 2020 года.

В более ранних работах считалось, что климатические процессы играют одну из ключевых ролей в изменении длительности суток. Однако в новой работе говорится, что на самом деле это влияние не настолько значительное, а куда больший эффект производят процессы в земном ядре.

Если говорить конкретней, то:

восстановление Земли после ледникового периода ускоряет сутки примерно на 0,8 миллисекунды (мс) в столетие;

гравитационное воздействие Луны, оно же приливное трение, замедляет вращение Земли и увеличивает сутки примерно на 2,4 мс в столетие.

То есть эти два процесса в сумме увеличивают сутки примерно на 1,72 мс в столетие, что является долгосрочным трендом.

Климатические изменения на планете отвечают за изменение суток на 0,4 мс, что не играет особой роли в модели ученых, как в более ранних моделях.

А вот потоки раскаленного вещества в ядре Земли, как оказалось, способны колебать длину суток на 3-4 миллисекунды в тысячелетних масштабах. Эффект заметен и на десятилетней временной шкале, где амплитуда может составлять 2-3 мс.

То есть за счет Луны в долгосрочных масштабах сутки продолжат увеличиваться на 1,72 мс в столетие, однако этот процесс не будет линейным из-за нестабильного поведения ядра нашей планеты.

Как сообщалось ранее, Северный магнитный полюс Земли продолжает двигаться и ученые говорят, что не видели ничего подобного. Он находился неподалеку северного побережья Канады, но в 2000-х устремился в сторону Сибири.