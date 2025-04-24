Приберіть конкурентів: які рослини потрібно садити на городі подалі від огірків

Захистіть огірки від рослин конкурентів на городі

Незабаром настане час сіяти огірки на городі. Плануючи площу під цей овоч, потрібно враховувати важливий нюанс — рослини-сусіди. Адже одні культури можуть стати добрими компаньйонами для огірків, тоді як інші конкуруватимуть з ними за воду та поживні речовини.

"Телеграф" розповість, які рослини на городі стануть поганими сусідами для огірків, а які можна і навіть треба садити поряд із ними.

Погані сусіди для огірків

Поряд із грядками огірків не варто садити картоплю, кабачки, дині та кавуни, пише The Spruce. Ці культури привертатимуть до огірків шкідників та хвороби. А до того ж вони точно конкуруватимуть за воду у ґрунті.

Також не радять вирощувати поряд з огірками деякі види зелені – м’яту, розмарин, шавлію та базилік. Ці рослини можуть затримати зростання огірків, а їх сильний аромат може вплинути на смак.

Що можна садити поряд із огірками?

Хорошими компаньйонами для грядок з огірками стануть горох, квасоля, кукурудза та сочевиця. Кореневі системи цих рослин збільшують вміст азоту у ґрунті, а це дуже корисно для огірків.

Також поряд з огірками можна посадити редис, буряк, моркву та цибулю. З цими рослинами не буде конкуренції за простір у ґрунті. А ще деяких із цих сусідів здатні відлякувати шкідників від огірків.

Часник, кріп, селера і чорнобривці теж подружаться на городі з вашими огірками. Ці рослини не будуть конкурувати за поживні речовини і воду.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли можна сіяти редиску. Городний лайфхак допоможе виростити щедрий урожай.