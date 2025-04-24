"Ми вижили дивом": очевидці розповіли, як пережили нічну атаку по Києву (фото)

Дехто не зміг піти в укриття, бо на вулиці вже було надто небезпечно

У ніч на 24 квітня росіяни атакували Київ ракетами, внаслідок чого було частково зруйновано житловий будинок, загинули та постраждали люди. У сховищах зібралася велика кількість людей.

Кореспонденти "Телеграфа" поспілкувалися з очевидцями цієї страшної атаки. Вони розповіли, як пережили ніч, як ховалися від вибухів та що відчувають після цього кошмару.

— У такий час уже всі відпочивали, як раптом пролунали гучні вибухи, а за вікном спалахнуло світло. Те, що ми побачили, — не дай Боже нікому побачити. Було приблизно три вибухи, і з кожним стіни тряслися все сильніше. Ми вибігли у під’їзд, який уже був затягнутий димом, але розуміли: виходити на вулицю й бігти до укриття — ще небезпечніше. На щастя, в сусідів були заспокійливі, бо дехто вже почав панікувати.

Житель одного із сусідніх будинків зізнається, що під час вибухів він зазнав сильного страху.

- Я хоч і чоловік, але зізнаюся — мені було так само страшно, як і дівчатам.

Цієї ночі в укритті зібралося багато сусідів. Кажуть, востаннє так разом ховалися ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022-го.

— Найбільше шкода дітей та тварин. Наш собака на початку війни був коричневий, а зараз повністю сивий. Вона злякана ще більше за нас: забилася в кут і не виходить, кажуть очевидці "Телеграфу".

Наслідки атаки за Києвом. Фото: Ян Доброносов

Мешканці сусіднього будинку від того, що його було частково зруйновано, розповідають, що в їхньому районі часто чути вибухи, але руйнувань такого масштабу ще не було.

— У нас буквально діра в стелі. У районі часто буває гучно, але таких руйнувань ще не було. Ти ніби постійно хвилюєшся за Суми, Харків, Кривий Ріг… А коли прилітає вже до тебе — це зовсім інше відчуття. Це просто лотерея. Нам ще пощастило, а в сусідньому будинку — пів споруди немає.

Наслідки атаки за Києвом. Фото: Ян Доброносов

Мешканці вирішили знову принести ковдри до укриття – про всяк випадок. Очевидці та люди, чиє житло постраждало від російської атаки в ніч проти 24 квітня, мають намір писати заяву на компенсацію збитків.

Наслідки атаки за Києвом. Фото: Ян Доброносов

— Після вибухів у мене одразу зникло світло, і я навіть не бачила масштабів руйнувань. Єдине, що відчувається – ми вижили дивом.

Наслідки атаки за Києвом. Фото: Ян Доброносов

Деталі атаки

У ніч проти 24 квітня росіяни атакували Київ ракетами.

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС України, внаслідок вибухів сталися руйнування у житлових будинках. Також виникли пожежі у гаражах, адмінбудинках, нежитлових будинках. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Пожежники ліквідували спалах.

За попередніми даними, загинуло 9, постраждали понад 70 людей. Наразі триває рятувальна операція у Святошинському районі Києва, де зруйновано багатоквартирний житловий будинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 24 квітня росіяни атакували ракетами Україну. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пише, що під ударом були 9 регіонів країни.