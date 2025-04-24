Злива з грозою та заморозки. Яким регіонам не пощастить з погодою найближчими днями

Парасольку далеко не ховайте

В останні вихідні квітня в Україні очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують не тільки дощі та грози, а й чималі заморозки.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Вже у п'ятницю, 25 квітня, більшість областей накриють опади, які до неділі закінчаться.

Погода в Україні 25 квітня

У п'ятницю, 25 квітня, по всій території країни прогнозується дощ та гроза. Попри це на заході та півночі країни повітря прогріється до +22 градусів вдень та до +8 градусів вночі. На сході та в центральних областях вдень буде по-літньому тепло: стовпчик термометра покаже до +25 градусів. Вночі повітря охолоне до +10 градусів. Південним областям повезе з теплою погодою вдень, повітря прогріється до +25 градусів, а от дощ з грозою не омине цей регіон.

Погода в Україні 25 квітня

Погода в Україні 26 квітня

У суботу, 26 квітня, на всій території України синоптики прогнозують дощ та грозу. Стовпчик термометра на заході країни вдень сягне позначки +14 градусів, а вночі +7 градусів. Похолодання торкнеться і півночі, де вдень буде до +15 градусів. Теплу дощову погоду синоптики прогнозують сходу та півдню країни, де вдень термометр покаже до +23 градусів. У центрі країни вдень буде до +18 градусів, а вночі — до +8 градусів.

Погода в Україні 26 квітня

Погода в Україні 27 квітня

У неділю, 27 квітня, синоптики не прогнозують дощів, по всій території очікується мінлива хмарність з проясненнями. Проте температура повітря значно знизиться. На заході країни вночі обіцяють заморозки, а вдень до +13 градусів.

Погода в Україні 27 квітня

На півночі та в центральних регіонах вночі стовпчик термометра покаже до +3 градусів, а вдень — до +15 градусів. Східні області ще накриватиме невеличкий дощ, а вдень повітря прогріється до +14 градусів. Південні області очікує до +16 градусів вдень та +7 градусів вночі.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну повернеться майже літнє тепло після дощів.