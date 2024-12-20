Вчені намагаються розібратися в причинах аномальної спеки на Землі. Висновки невтішні

Виникає багато питань

Останні роки стають найспекотнішими для планети і навіть суворі зими перетворюються на щось на кшталт весни. Проте вчені і досі до кінця не впевнені, чому аномальна спека так сильно накриває Землю.

Як зазначає sciencealert.com, за останні пару років потепління набуло характери чималого стрибка тепла, що вченим важко пояснити.

Вони не відкидають вплив спалювання палива та формування парникового ефекту, але це передбачає поступове потепління протягом десятиліть, а не аномальні спеки та такі ж зміни клімату.

Експерти вважають, що на цей процес може пришвидшити збіг кількох факторів, зокрема: зміни в структурах хмар, забруднення повітря та здатність Землі зберігати вуглець. Проте, аби підтвердити це, вченим треба щонайменше три роки.

"Потепління у 2023 році було на голову вищим за будь-який інший рік, і 2024 рік також", — сказав у листопаді Гевін Шмідт, директор Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA.

Він наголосив, що не знає чому так відбувається, але NASA на шляху до вирішення цієї загадки. Проте зміни у кліматі вже зараз неабияк лякають людей та непокоять вчених.

Коли і чому почалась спека на планеті?

2023 року передувало рідкісне трирічне явище Ла-Нінья, яке мало сильний ефект охолодження планети, виштовхуючи надлишок тепла в глибокі океани. Цю енергію викинуло назад на поверхню, коли в середині 2023 року відбулося протилежне потепління Ель-Ніньо, яке підвищило глобальну температуру.

Проте спека затрималася навіть після піку Ель-Ніньо у січні. Температура опускалась повільно, і листопад був другим найтеплішим за всю історію спостережень.

"Важко пояснити це на цю мить", — сказав Роберт Вотард, член групи кліматичних експертів ООН IPCC.

Водночас, за його словами, якщо температура не впаде різкіше в 2025 році, вченим справді доведеться знайти причину аномальної спеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені виявили справжнього монстра у далекому космосі. Вже показали, як він виглядає.