Коли будемо відзначати Вознесіння Господнє: церковний календар на травень 2025

Дізнайтесь нові дати свят за новоюліанським стилем

У травні 2025 року українці відзначатимуть багато важливих подій, включаючи кілька церковних свят. Але слід зважати на те, що з 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, тому дати всіх церковних свят змістилися на два тижні.

В останньому місяці весни ми відзначатимемо одне з дванадцяти найбільших свят — Вознесіння Господнє. Його дата перехідна і залежить від дати святкування Великодня, який у 2025 році випав на 20 квітня. "Телеграф" підготував для вас церковний календар на травень.

Церковні свята у травні 2025:

9 травня — Перенесення мощей святителя Миколи Чудотворця;

— Перенесення мощей святителя Миколи Чудотворця; 11 травня — Рівноапостольних Кирила і Мефодія;

— Рівноапостольних Кирила і Мефодія; 25 травня — Третє віднайдення глави Івана Предтечі;

— Третє віднайдення глави Івана Предтечі; 29 травня — Вознесіння Господнє

Церковний календар на травень 2025

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