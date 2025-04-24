Коли будемо відзначати Вознесіння Господнє: церковний календар на травень 2025
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Дізнайтесь нові дати свят за новоюліанським стилем
У травні 2025 року українці відзначатимуть багато важливих подій, включаючи кілька церковних свят. Але слід зважати на те, що з 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, тому дати всіх церковних свят змістилися на два тижні.
В останньому місяці весни ми відзначатимемо одне з дванадцяти найбільших свят — Вознесіння Господнє. Його дата перехідна і залежить від дати святкування Великодня, який у 2025 році випав на 20 квітня. "Телеграф" підготував для вас церковний календар на травень.
Церковні свята у травні 2025:
- 9 травня — Перенесення мощей святителя Миколи Чудотворця;
- 11 травня — Рівноапостольних Кирила і Мефодія;
- 25 травня — Третє віднайдення глави Івана Предтечі;
- 29 травня — Вознесіння Господнє
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