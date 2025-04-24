Рус

Коли будемо відзначати Вознесіння Господнє: церковний календар на травень 2025

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Церковний календар на травень 2025 года Новина оновлена 24 квітня 2025, 09:59
Церковний календар на травень 2025 года. Фото Телеграф

Дізнайтесь нові дати свят за новоюліанським стилем

У травні 2025 року українці відзначатимуть багато важливих подій, включаючи кілька церковних свят. Але слід зважати на те, що з 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, тому дати всіх церковних свят змістилися на два тижні.

В останньому місяці весни ми відзначатимемо одне з дванадцяти найбільших свят — Вознесіння Господнє. Його дата перехідна і залежить від дати святкування Великодня, який у 2025 році випав на 20 квітня. "Телеграф" підготував для вас церковний календар на травень.

Церковні свята у травні 2025:

  • 9 травня — Перенесення мощей святителя Миколи Чудотворця;
  • 11 травня — Рівноапостольних Кирила і Мефодія;
  • 25 травня — Третє віднайдення глави Івана Предтечі;
  • 29 травня — Вознесіння Господнє
Церковний календар на травень 2025
Церковний календар на травень 2025

Раніше "Телеграф" розповідав, коли День матері у 2025 році в Україні. І чи буде вихідний цього дня.

Теги:
#Свята #Травень #Вознесіння Господнє #Церковний календар