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Магнітна буря зменшує силу, але сонячна пляма продовжує спалахувати: що буде далі

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Відкриті джерела

"Червоний" геомагнітний шторм нарешті зменшує свою силу, однак на нашій планеті ще протримається середня магнітна буря

Сильна магнітна буря, яка тривала понад тиждень, потроху завершується і найближчими днями триматиметься середній геомагнітний шторм в 4 бали. Вчені також попереджають про активну сонячну пляму, яка створює сильні спалахи.

Як йдеться на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у вівторок, 7 січня, триває середня магнітна буря в 4 бали.

Упродовж 8-12 січня не прогнозується будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Водночас астросиноптики попереджають про сильні спалахи класу Х, тобто найбільші з максимальних, адже на Сонці є активна сонячна пляма AR3947. Вона має магнітне поле "бета-гамма-дельта", яке накопичує енергію для потужних вибухів. Вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) прогнозують, що ймовірність вибуху 7 січня складає 25%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні 8 січня температура повітря прогріється до +14 градусів.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік