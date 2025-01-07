Магнітна буря зменшує силу, але сонячна пляма продовжує спалахувати: що буде далі

"Червоний" геомагнітний шторм нарешті зменшує свою силу, однак на нашій планеті ще протримається середня магнітна буря

Сильна магнітна буря, яка тривала понад тиждень, потроху завершується і найближчими днями триматиметься середній геомагнітний шторм в 4 бали. Вчені також попереджають про активну сонячну пляму, яка створює сильні спалахи.

Як йдеться на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у вівторок, 7 січня, триває середня магнітна буря в 4 бали.

Упродовж 8-12 січня не прогнозується будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Водночас астросиноптики попереджають про сильні спалахи класу Х, тобто найбільші з максимальних, адже на Сонці є активна сонячна пляма AR3947. Вона має магнітне поле "бета-гамма-дельта", яке накопичує енергію для потужних вибухів. Вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) прогнозують, що ймовірність вибуху 7 січня складає 25%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні 8 січня температура повітря прогріється до +14 градусів.