Масштабна повітряна тривога в Україні: чому оголосили загрозу

Злетів МіГ

У середу, 8 січня, Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31К з аеродрому в Ахтубінську. Це спричинило оголошення повітряної тривоги по всій території України.

Відповідне оголошення ПС ЗСУ опублікували на сторінці у соцмережах. Ахтубінськ розташований в Астраханській області РФ, де базується 929-й Державний льотно-випробувальний центр. Саме на цьому військовому об'єкті регулярно проводяться випробування новітньої авіаційної техніки. Ймовірно, росіяни проводять навчання на території Астраханської та Волгоградської областей, Краснодарського краю та республіки Калмикія.

Одночасно зі злетом МіГ-31К спостерігається підвищена активність тактичної авіації на північно-східному напрямку України.

Що варто знати про МіГ-31К

МіГ-31К — це модифікована версія радянського надзвукового винищувача-перехоплювача. Головна особливість цієї версії — можливість нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Ці ракети здатні розвивати швидкість понад 10 махів (приблизно 12 000 км/год) та долати сучасні системи протиповітряної оборони.

Оновлено. Відбій повітряної тривоги. Загроза минула.

Також "Телеграф" раніше повідомляв про те, що росіяни вдарили КАБами по Дніпропетровській області. Та про руйнування не повідомлялося.