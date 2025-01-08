"1+1" видав в ефірі пісню російського співака. Чи порушує це закон (відео)

"Телеграф" вирішив проконсультуватися із профільним юристом

Російська музика досі часом лунає по українському телебаченню та тригерить глядачів під час війни. Одну із таких скарг днями отримав "Телеграф".

Мова про серіал "Папік", десяту серію якого телеканал "1+1" показав 6 січня о 9.30 із піснею Тимохи Сушина "Лето".

Пісня — російською мовою, хоча сам серіал озвучили українською поверх російської. Причому це не кількасекундний епізод — пісня в фільмі лунає 1 хв 40 с.

"Телеграф" отримав скаргу від читача на російську попсу по телевізору

"Телеграф" вирішив дізнатися, що це за співак, чи легально це, а також запитати думки у медіаюриста Юрія Крайняка, керівного партнера юридичної фірми Jurimex.

Що відомо про російську пісню

Ситуація з громадянством та громадянською позицією важлива, адже ці моменти прописані в українських законах. Виконавець пісні "Лето" Тимоха Сушин — росіянин, тобто громадянин держави-агресора.

Він народився у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Тюменської області, зараз також живе та працює в Росії. Як бачимо з його соцмереж, у вересні 2022 року виступав на концерті до дня Москви та й зараз публікує світлини із різних російських міст, бачимо Санкт-Петербург та інші.

Вересень 2022 року, концерт співака у Москві

У соцмережах виконавця не видно і натяку на засудження війни Росії проти України, він не згадує про бойові дії взагалі. Індиферентність співака — це важливий нюанс, через неї його не варто шукати у Переліку музичних виконавців держави-агресора, які засуджують агресію проти України. А наявність прізвища у Переліку дозволяє транслювати їхні пісні в Україні (детальніше про документ — згодом).

Чи пахне тут чимось нелегальним

Тимоха не показував нам свій паспорт, проте є підозри, що він у нього є. Правки до ст. 15 закону України "Про культуру" (документ 2310-IX, прийнятий у червні 2022 року) передбачають заборону трансляції музики цього співака, якщо він є громадянином держави-агресора. А Росія є саме такою державою.

За словами медіаюриста Юрія Крайняка, навіть якби пісня росіянина була будь-якою іншою мовою, його б усе одно не можна було транслювати по українському телебаченню. Водночас, не прописано якоїсь відповідальності за це порушення.

Що каже закон:

"2. Забороняється на території України публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення (доведення до загального відома, в тому числі через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором) фонограм, відеограм та музичних кліпів, які: містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (далі — держава-агресор), за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства держави-агресора, та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була, відповідно, громадянином або зареєстрована в державі, яку в будь-який час визнано державою-агресором".

Заборона не застосовується також до співаків, яких включено до Переліку музичних виконавців держави-агресора, які засуджують агресію проти України. Заява про включення до Переліку подається до Служби безпеки України, далі список публікується на веб-сайті Ради національної безпеки і оборони".

Отже, йдеться не про всю російськомовну музику, а про ту, яку виконують чи створили саме російські громадяни. Також якщо іноземні громадяни, які приїжджали в Росію і там записували пісні — вони теж заборонені.

Зазначимо, якщо виконавець є українцем або пісня була записана в Україні, то така російськомовна музика може бути легальною. Так, російська мова може звучати у фільмі, але обмежено відповідно до статті 40 "Закону про медіа". Бо контент українською на ТБ та радіо має займати 90% загальної тривалості програм. Також прописано, що у фільмі чи програмі допускається використання пісень іншими мовами як звуковий супровід.

"Телеграф" звернувся за коментарем до мовного омбудсмена Тараса Креміня з запитанням, чи порушує закон телеканал "1+1".

"Давайте говорити предметно, напишіть нам скаргу. Треба проаналізувати, коли це було… До нас такої скарги не надходило. Надішліть, ми проаналізуємо", — відповів Тарас Кремінь.

"Телеграф" надіслав запит Креміню, щоб отримати чітку відповідь та оновлюватиме інформацію, якщо ситуація проясниться трохи більше.

Раніше "Телеграф" писав, що блогерка з Харкова станцювала на Майдані у Києві під російський трек.