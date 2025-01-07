Магнитная буря уменьшает силу, но солнечное пятно продолжает вспыхивать: что будет дальше

"Красный" геомагнитный шторм наконец-то уменьшает свою силу, однако на нашей планете еще продержится средняя магнитная буря

Сильная магнитная буря, продолжавшаяся более недели, понемногу завершается и в ближайшие дни будет держаться средний геомагнитный шторм в 4 балла. Ученые также предупреждают об активном солнечном пятне, которое создает сильные вспышки.

Как говорится на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, во вторник, 7 января, держится средняя магнитная буря в 4 балла.

В течение 8-12 января не прогнозируется каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

В то же время астросиноптики предупреждают о сильных вспышках класса Х, то есть крупнейших из максимальных, ведь на Солнце есть активное солнечное пятно AR3947. Оно имеет магнитное поле "бета-гамма-дельта", которое накапливает энергию для мощных взрывов. Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозируют, что вероятность взрыва 7 января составляет 25%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине 8 января температура воздуха прогреется до +14 градусов.