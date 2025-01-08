Популярний овоч борщового набору не збирається дешевшати. Місцями ціна сягнула вище 40 грн

Протягом минулого року картопля била цінові рекорди й вартість продовжує рости у 2025 році

Вартість картоплі на українському ринку у 2024 році значно виросла і побила рекорд. Попри намагання стабілізувати ціни, овоч продовжує дорожчати у поточному році й в деяких магазинах його можна придбати за понад 40 гривень.

За словами науковиці Інституту аграрної економіки Інни Сало у коментарі для "24 Каналу", ціни на картоплю на внутрішньому ринку-2024 значно зросли. Однак на кінець листопада-початок грудня відбулась стабілізація цін за допомогою імпортної продукції.

Згідно з даними "Мінфіну", середня вартість картоплі наразі 34,70 гривень. Науковиця каже, що це двічі перевищує показник в 16 гривень, якщо порівнювати з 2023 роком.

"Рожева картопля, сорти якої краще зберігають форму та мають більш щільну текстуру, до 15 % дорожча за жовту чи білу. Зараз вона коштує 37,64 гривні за кілограм", — додала вона.

Водночас середня вартість картоплі молодої у січні складає 41,90 гривень, а у грудні вона була дорожчою на 0,17 гривні, тобто коштувала 42,07 гривень.

Тим часом ціна на картоплю рожеву наразі складає 35,90 гривень. Місяцем раніше цінник був 34,17 гривні, тобто меншим на 1,73 гривні.

Раніше "Телеграф" писав про те, як за місяць змінилась вартість на три популярні фрукти. Місцями різниця склала понад 40 гривень.