Температура майже квітнева, але з опадами. Де 8 січня повітря прогріється до +14 градусів

Частину країни накриє туман

В Україну після нетривалого похолодання знов повернулася тепла погода. У середу, 8 січня, подекуди повітря прогріється до 9-14 градусів із позначкою "плюс".

Як пояснив метеоролог Ігор Кібальчич, цього тижня в Україні очікується аномально тепла погода із дощами по всій країні. На територію країни активно надходитиме тепле та вологе повітря середземноморського походження. Це значно підвищить температуру повітря.

У середу, 8 січня, вночі у західному регіоні, а вдень також у північних, центральних та північно-східних областях пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Місцями в Україні очікується туман. Вітер південних напрямків із переходом на західний, 7 – 12 м/с.

Вночі синоптики прогнозують +1 +6 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 3-8 градусів тепла, а у центральних та південних областях аж до +9…+14 градусів.

В Укргідрометцентрі прогнозують 8 січня відсутність опадів на півдні, у Запорізькій, Кіровоградській та Луганській областях. На решті території можливі незначні дощі.

Раніше "Телеграф" розповідав про погоду в Україні у січні та лютому. За прогнозами народного синоптика з Волині Володимира Деркача, сильних морозів цього року не очікується.