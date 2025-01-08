США почали "наступ" на Канаду. Трамп провокує картою у складі Штатів, а Маск принижує Трюдо

Навколо країни розгорілися справжні пристрасті

Ведучий республіканського телеканалу Fox News Джессі Уоттерс в ефірі заявив про бажання вдертися до Канади. Таким чином він підтримав новообраного президента США Дональда Трампа, який закликав Канаду стати новим штатом Америки і вже публікує карти, нібито так і є.

"Канада… той факт, що вони не хочуть, щоб ми їх захопили, викликає в мене бажання вторгнутися. Я хочу вгамувати свою імперіалістичну жагу", — заявив Джессі Уоттерс.

Нагадаємо, нещодавно Трамп закликав Канаду стати новим штатом Америки, тому що США "більше не можуть терпіти величезні торгові дефіцити та субсидії, які необхідні Канаді для виживання". Він додав, що якби Канада об'єдналася зі США, податки значно знизилися б, а сама країна "була б повністю захищена від загроз з боку російських і китайських кораблів, які постійно її оточують. Водночас це була б чудова нація". Ця ідея настільки захопила Трампа, що він почав публікувати у соцмережах карту з Канадою в складі США.

На ці заклики Трампа відреагував прем’єр-міністр Канади та лідер Ліберальної партії Джастін Трюдо, який оголосив про свою відставку. Він категорично заперечив таку можливість.

"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Робітники та громади в обох наших країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшим партнером у торгівлі та безпеці", — написав він у Х.

На це хамським образом відповів соратник Трампа, мільярдер Ілон Маск. Він принизив й особисто Трюдо, назвавши його "дівчинкою", й всю Канаду, назвавши її главу "губернатором".

"Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тож байдуже, що ти говориш", — відповів Маск на цей пост Трюдо.

Як повідомляв "Телеграф", 7 січня новообраний президент США Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв. Зокрема він дав зрозуміти, що не виключає військового чи економічного тиску з метою взяти під контроль Гренландію та Панамський канал.