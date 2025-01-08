З оплачуваною відпусткою та гарною зарплатою: у Києві шукають пенсіонерів на цікаву роботу

Деякі роботодавці з радістю готові взяти до себе в команду пенсіонера

Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні ще залишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. І це стосується не лише молодих спеціалістів, а й людей на пенсії.

Наприклад, на профільному сайті з пошуку роботи пропонується робота для пенсіонерів у Києві із зарплатою в 15-21 тисячу гривень. Співробітника шукають у зоомагазин.

Так, у столиці мережа зоомагазинів "Лап-Усик" запрошує на роботу продавця-консультанта до дружного згуртованого колективу. Роботодавець зазначає, що основна умова – це любов до тварин та вміння знайти індивідуальний підхід до покупців.

Кандидатам на посаду продавця-консультанта обіцяють:

стабільну заробітну плату від 15 000-21000 гривень на місяць та вище

оплачуване стажування на час навчання

оплата праці з першого робочого дня

кваліфіковане навчання фахівцями та можливість впливати на свій дохід = ставка + % від продажів

комфортне робоче місце

офіційне працевлаштування

надання оплачуваної відпустки

знижки у магазинах мережі

тренінги за рахунок компанії.

Графік роботи: 5 днів робочих та 2 вихідних на тиждень.

До обов’язків претендента входитиме:

консультування клієнтів

підтримання порядку у торговому залі

націленість на досягнення результатів

бажання підвищувати свій професійний рівень.

При цьому співробітник компанії має бути комунікабельним, доброзичливим, відповідальним та життєрадісним. На сайті вказано, що роботодавці готові розглянути кандидата навіть без досвіду роботи.

Нагадаємо, що у Києві пропонують роботу охоронцеві на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Шукають кандидата навіть без досвіду роботи, але у добрій фізичній формі та бажано з навичками рукопашного бою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційним кандидатам готові надати бонуси, непогану зарплатню та безкоштовне проживання.