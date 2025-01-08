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З оплачуваною відпусткою та гарною зарплатою: у Києві шукають пенсіонерів на цікаву роботу

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Робота для пенсіонерів у Києві Новина оновлена 08 січня 2025, 11:50
Робота для пенсіонерів у Києві. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі роботодавці з радістю готові взяти до себе в команду пенсіонера

Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні ще залишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. І це стосується не лише молодих спеціалістів, а й людей на пенсії.

Наприклад, на профільному сайті з пошуку роботи пропонується робота для пенсіонерів у Києві із зарплатою в 15-21 тисячу гривень. Співробітника шукають у зоомагазин.

Так, у столиці мережа зоомагазинів "Лап-Усик" запрошує на роботу продавця-консультанта до дружного згуртованого колективу. Роботодавець зазначає, що основна умова – це любов до тварин та вміння знайти індивідуальний підхід до покупців.

Кандидатам на посаду продавця-консультанта обіцяють:

  • стабільну заробітну плату від 15 000-21000 гривень на місяць та вище
  • оплачуване стажування на час навчання
  • оплата праці з першого робочого дня
  • кваліфіковане навчання фахівцями та можливість впливати на свій дохід = ставка + % від продажів
  • комфортне робоче місце
  • офіційне працевлаштування
  • надання оплачуваної відпустки
  • знижки у магазинах мережі
  • тренінги за рахунок компанії.

Графік роботи: 5 днів робочих та 2 вихідних на тиждень.

До обов’язків претендента входитиме:

  • консультування клієнтів
  • підтримання порядку у торговому залі
  • націленість на досягнення результатів
  • бажання підвищувати свій професійний рівень.

При цьому співробітник компанії має бути комунікабельним, доброзичливим, відповідальним та життєрадісним. На сайті вказано, що роботодавці готові розглянути кандидата навіть без досвіду роботи.

Нагадаємо, що у Києві пропонують роботу охоронцеві на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Шукають кандидата навіть без досвіду роботи, але у добрій фізичній формі та бажано з навичками рукопашного бою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційним кандидатам готові надати бонуси, непогану зарплатню та безкоштовне проживання.

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