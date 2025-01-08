З оплачуваною відпусткою та гарною зарплатою: у Києві шукають пенсіонерів на цікаву роботу
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Деякі роботодавці з радістю готові взяти до себе в команду пенсіонера
Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні ще залишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. І це стосується не лише молодих спеціалістів, а й людей на пенсії.
Наприклад, на профільному сайті з пошуку роботи пропонується робота для пенсіонерів у Києві із зарплатою в 15-21 тисячу гривень. Співробітника шукають у зоомагазин.
Так, у столиці мережа зоомагазинів "Лап-Усик" запрошує на роботу продавця-консультанта до дружного згуртованого колективу. Роботодавець зазначає, що основна умова – це любов до тварин та вміння знайти індивідуальний підхід до покупців.
Кандидатам на посаду продавця-консультанта обіцяють:
- стабільну заробітну плату від 15 000-21000 гривень на місяць та вище
- оплачуване стажування на час навчання
- оплата праці з першого робочого дня
- кваліфіковане навчання фахівцями та можливість впливати на свій дохід = ставка + % від продажів
- комфортне робоче місце
- офіційне працевлаштування
- надання оплачуваної відпустки
- знижки у магазинах мережі
- тренінги за рахунок компанії.
Графік роботи: 5 днів робочих та 2 вихідних на тиждень.
До обов’язків претендента входитиме:
- консультування клієнтів
- підтримання порядку у торговому залі
- націленість на досягнення результатів
- бажання підвищувати свій професійний рівень.
При цьому співробітник компанії має бути комунікабельним, доброзичливим, відповідальним та життєрадісним. На сайті вказано, що роботодавці готові розглянути кандидата навіть без досвіду роботи.
Нагадаємо, що у Києві пропонують роботу охоронцеві на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Шукають кандидата навіть без досвіду роботи, але у добрій фізичній формі та бажано з навичками рукопашного бою.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційним кандидатам готові надати бонуси, непогану зарплатню та безкоштовне проживання.