На українців чекає неприємне погодне явище посеред тижня: кого торкнеться (карта)

Синоптики розповіли, якою буде погода 7 січня

У вівторок, 7 січня, деякі області України накриє крижаний дощ. Він триватиме протягом кількох годин.

Така інформація з’явилася на сайті погодного радара Ventusky. Згідно з його прогнозами, погодне явище очікується в період з 02:00 до 09:00.

Крижаний дощ слід очікувати у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Карта станом на 02:00 7 січня

Карта станом на 05:00 7 січня

Карта станом на 08:00 7 січня

При цьому на карті зазначено, що залишок дня у цих областях пройде без опадів.

Водночас на сайті Укргідрометцентру повідомляють, що протягом дня погода буде хмарною та відносно теплою. Проте вночі синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі у центральних, північних та східних областях.

Середня температура повітря буде такою:

На півночі — до +7 градусів вдень;

У центрі — від +7 до +9 градусів вдень:

На півдні — до +12.. +13;

У західних областях – до +11 вдень;

У східній частині – від +6 до +8 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у п’яти великих містах України 7 січня. Синоптики прогнозують нетипове для зими тепло, яке повернеться до України.