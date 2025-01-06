На українців чекає неприємне погодне явище посеред тижня: кого торкнеться (карта)
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Синоптики розповіли, якою буде погода 7 січня
У вівторок, 7 січня, деякі області України накриє крижаний дощ. Він триватиме протягом кількох годин.
Така інформація з’явилася на сайті погодного радара Ventusky. Згідно з його прогнозами, погодне явище очікується в період з 02:00 до 09:00.
Крижаний дощ слід очікувати у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.
При цьому на карті зазначено, що залишок дня у цих областях пройде без опадів.
Водночас на сайті Укргідрометцентру повідомляють, що протягом дня погода буде хмарною та відносно теплою. Проте вночі синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі у центральних, північних та східних областях.
Середня температура повітря буде такою:
- На півночі — до +7 градусів вдень;
- У центрі — від +7 до +9 градусів вдень:
- На півдні — до +12.. +13;
- У західних областях – до +11 вдень;
- У східній частині – від +6 до +8 градусів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у п’яти великих містах України 7 січня. Синоптики прогнозують нетипове для зими тепло, яке повернеться до України.