Чи дійсно заблокують картку за три зняття готівки на місяць
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Користувачам радять довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел
У мережі почали поширювати інформацію про можливе блокування банківських рахунків за часте зняття готівки — понад три рази на місяць та у великих розмірах, а також за часте використання готівкових кредитів. Однак насправді це не є правдою.
Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі Національного банку України (НБУ). Там зазначили, що недостовірну інформацію стали нещодавно розповсюджувати в мережі окремі медіа та Tg-канали.
"Медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не вказуючи на конкретні документи. Однак у жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах або інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає" , — йдеться у повідомленні.
У НБУ наголосили, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно у рамках законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.
Користувачам радять довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел Національного банку та не сприймати серйозно фейкові новини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із популярних банків України дозволив українцям за необхідності знімати готівку не лише в Україні, а й за кордоном.