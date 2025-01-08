Чи дійсно заблокують картку за три зняття готівки на місяць

Користувачам радять довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел

У мережі почали поширювати інформацію про можливе блокування банківських рахунків за часте зняття готівки — понад три рази на місяць та у великих розмірах, а також за часте використання готівкових кредитів. Однак насправді це не є правдою.

Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі Національного банку України (НБУ). Там зазначили, що недостовірну інформацію стали нещодавно розповсюджувати в мережі окремі медіа та Tg-канали.

"Медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не вказуючи на конкретні документи. Однак у жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах або інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає" , — йдеться у повідомленні.

У НБУ наголосили, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно у рамках законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

Користувачам радять довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел Національного банку та не сприймати серйозно фейкові новини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із популярних банків України дозволив українцям за необхідності знімати готівку не лише в Україні, а й за кордоном.