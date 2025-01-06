Семибальна магнітна буря досі буяє, а на Сонці відбуваються сильні спалахи: прогноз на найближчі дні

Найближчими днями, 6-7 січня, Земля потерпатиме від "червоного" та "помаранчевого" геомагнітного шторму

Вже понад тиждень на Землі тримається магнітна буря, сила якої коливається від 5 до 7 балів. Вона не завершиться і найближчими днями. Астросиноптики також попереджають про сонячні спалахи, які ще не спричинили викиди корональної маси (СМЕ), але незабаром вони можуть виникнути.

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 6 січня, на нашій планеті вирує 7-бальний геомагнітний шторм. Вже у вівторок, 7 січня, його сила впаде до 4 балів, тобто до середньої бурі.

Упродовж 8-12 січня не очікується будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Водночас вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather повідомили, що на Сонці є активна пляма AR3947. У п'ятницю, 3 січня, вона створила кілька сильних вибухів класу М та три найпотужніші спалахи класу Х.

"Кожен спалах викликав короткохвильове радіозатемнення на Землі. Майже на всіх довготах нашої планети спостерігалася періодична втрата сигналу нижче 20 МГц", — наголосили вчені.

За їх словами, значних викидів корональної маси (СМЕ) не з'явилось. Однак пляма може створити ще сильніші вибухи, адже сонячна активність тільки збільшується.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в січні в Україну прийде тепло. Місцями передбачається до +13 градусів.