Дід із онуком провалилися під лід: їх шукають рятувальники на Чернігівщині, та надії все менше

Залучено 9 рятувальників, 2 одиниці спеціальної техніки та човен

У Киселівській громаді Чернігівського району розшукують 66-річного чоловіка та його 7-річного хлопчика, які напередодні увечері провалилися під кригу на річці Снів. На місці працюють рятувальники.

Про це у середу, 8 січня, повідомили у пресслужбі ДСНС Чернігівської області. Зазначається, що до пошуків залучено 9 рятувальників, 2 одиниці спеціальної техніки та човен.

Рятувальники звернулися до громадян у зв’язку з цією ситуацією та закликали не виходити на тонку кригу водойм. При нестійких температурах крига залишається крихкою, що створює серйозну загрозу життю та здоров’ю.

Передісторія

Увечері 7 січня на річці Снів поблизу села Брусилів сталася трагедія: під кригу провалилися 66-річний чоловік та його 7-річний онук. Подія сталася на очах очевидців, які чули крики про допомогу, але не змогли врятувати потерпілих.

Незабаром на місце події прибули рятувальники та розпочали пошуки. До операції залучено 4 співробітники ДСНС, спеціальну техніку та човен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі через пожежу постраждала дитина. У ДСНС наголосили, що це був хлопчик 2013 року народження.