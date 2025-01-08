Услід за газом Україна може заборонити транзит російської нафти: що про це відомо

Росія на цьому заробляє мільярди, а далі ці мільярди вкладає в те, щоб вбивати українців

Депутати пропонують зупинити транзит російської нафти через територію України під час воєнного стану. Незадовго до цього наша країна припинила транзит російського газу до Європи.

Нардепи, зокрема, зареєстрували проєкт постанови № 12381 зі зверненням до Кабінету міністрів стосовно припинення транзиту російської нафти в інтересах захисту національної безпеки України. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що наразі відомо про ініціативу депутатів, та зв'язався із одним із його співавторів, нардепом Олексієм Гончаренком.

У відкритому доступі ні тексту законопроєкту, ні пояснювальної записки немає. Його ініціаторами стали 18 народних депутатів "Європейської солідарності", зокрема й Петро Порошенко.

Співавтор законопроєкту депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в коментарі "Телеграфу" заявив, що ц е потрібно було зробити давно, а саме на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну . За його словами, ця необхідність зрозуміла, як і припинення транзиту російського газу перед цим.

"Росія на цьому заробляє мільярди, а далі ці мільярди вкладає в те, щоб вбивати українців", — сказав Гончаренко журналістці "Телеграфу.

Що стосується реальних можливостей розгляду ініціативи Радою, то нардеп сказав так: "Які перспективи — це покаже життя, адже коли реєструється законопроєкт їх не можна знати наперед. Очевидно, що всі рішення в Раді приймаються, тільки якщо за них голосує "Слуга народу".

Слід зазначити, що законопроєкт передбачає пряму заборону транзиту російської нафти через територію України всіма видами транспортної інфраструктури, зокрема нафтопроводом "Дружба". Про це повідомила інша співавторка законопроєкту Ірина Геращенко.

Додамо, що Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом "Дружба" до Європи. Чинний контракт передбачає строк дії до кінця 2029 року.

Минулого року транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" зріс на 37% — до 1,06 млн т. Тоді обсяги транзиту нафти у вересні були найвищими у 2024 році.

Раніше "Телеграф" писав, що російська нафта, яка йшла до країн Європи, у тому числі через нафтопровід "Дружба", перестала надходити до Чехії.