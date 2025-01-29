Сонячний вітер принесе на Землю магнітні бурі вже найближчими днями. Чи будуть вони сильними

Цими днями Земля потерпатиме від 4-6-бальних магнітних бур

На нашій планеті продовжує вирувати геомагнітний шторм, який наразі сягнув 6 балів. А велика діра в атмосфері Сонця, з якої вилітає сонячний вітер, повернулась "обличчям" до Землі. Вона може стати причиною магнітної бурі вже найближчими днями.

Велика діра в атмосфері Сонця звернена прямо до Землі й потік сонячного вітру з неї йде у напрямку до нашої планети. Якщо він прибуде, то 31 січня або 1 лютого має почати вирувати магнітна буря класу G1 (помірна), як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас, згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 29 січня, на Землі тримається 6-бальна магнітна буря. Однак наступного дня, 30 січня, вона щезне з графіка коливань.

Геомагнітна "тиша" протримається недовго і вже 1 лютого почне вирувати магнітна буря в 4 бали, тобто середня. Вона протримається один день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в скоро аномальне тепло покине Україну. Замість нього прийдуть холодні дні.