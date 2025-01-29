Рус

Сонячний вітер принесе на Землю магнітні бурі вже найближчими днями. Чи будуть вони сильними

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Космос
Космос. Фото УНІАН

Цими днями Земля потерпатиме від 4-6-бальних магнітних бур

На нашій планеті продовжує вирувати геомагнітний шторм, який наразі сягнув 6 балів. А велика діра в атмосфері Сонця, з якої вилітає сонячний вітер, повернулась "обличчям" до Землі. Вона може стати причиною магнітної бурі вже найближчими днями.

Велика діра в атмосфері Сонця звернена прямо до Землі й потік сонячного вітру з неї йде у напрямку до нашої планети. Якщо він прибуде, то 31 січня або 1 лютого має почати вирувати магнітна буря класу G1 (помірна), як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас, згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 29 січня, на Землі тримається 6-бальна магнітна буря. Однак наступного дня, 30 січня, вона щезне з графіка коливань.

Геомагнітна "тиша" протримається недовго і вже 1 лютого почне вирувати магнітна буря в 4 бали, тобто середня. Вона протримається один день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в скоро аномальне тепло покине Україну. Замість нього прийдуть холодні дні.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік