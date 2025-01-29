Січнева весна наближається до кінця: чого чекати українцям від погоди

Скоро в Україні похолодає

Період "зимової спеки" ще не закінчується, а аномальні плюси протримаються ще кілька днів. Таким чином, погода в Україні 29 січня буде такою самою, як і вдень до цього.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Синоптики кажуть, що в середу здебільшого по всій території країни слід чекати сухої погоди зі змінною хмарністю. Однак на заході можливі невеликі опади.

Попри можливість дощу, у західних областях зберігатиметься аномально висока температура, а стовпчики термометрів покажуть +9… +13 градусів вдень та +4…+7 уночі.

Подібні показники можна буде побачити на півдні та сході, проте там опадів не очікується. У центрі та на півночі буде на кілька градусів прохолодніше — від +6 до +10 вдень, і від +3 до +6 вночі.

Згідно з очікуваннями синоптиків, перші натяки на похолодання спостерігатимуться вже 30 січня, коли температура повітря просяде на кілька градусів. Проте справжнє похолодання прийде вже з 1 лютого, коли стовпчики термометрів знову повернуться до району нуля градусів.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич пояснив, звідки взялося "квітневе" тепло у січні. За його словами, на територію України зайшло аномально тепле повітря із країн Балканського півострова та східної частини Середземного моря.