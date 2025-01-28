На Сонці є нові плями, а в його атмосфері утворилась діра. Коли чекати магнітних бур

Вчені попереджають про "оранжеві" та "червоні" дні

Крім спалаху на Сонці, який принесе магнітні бурі на Землю найближчими днями, на світилі з'явились нові плями, а в його атмосфері відкрилась діра, з якої вилітає сонячний вітер. Він також може спричини геомагнітні шторми.

Велика нова група сонячних плям з’являється над північно-східним лімбом Сонця. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Крім того, в атмосфері Сонця відкрилась діра, з якої вилітає сонячний вітер. Обсерваторія сонячної динаміки NASA (SDO) сфотографувала цю діру, ширина якої становить майже 800 000 км.

"Дослідники називають це "корональною дірою" — областю в атмосфері Сонця, де відкриваються магнітні поля, що дозволяє сонячному вітру виходити. Діра виглядає темною, оскільки гарячий газ, який зазвичай там міститься, відсутній", — кажуть астросиноптики.

Згідно з даними, сонячний вітер, що дме зі швидкістю понад 500 км/с, має прибути 31 січня. Його вплив може викликати геомагнітні бурі класу G1 (помірні).

Водночас згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 28 січня, на Землі тримається 5-бальна магнітна буря.

Вже 29-31 січня її сила знизиться до мінімальної магнітної активності. Однак 1 лютого очікується середня магнітна буря в 4 бали.

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