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На Сонці є нові плями, а в його атмосфері утворилась діра. Коли чекати магнітних бур

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Главред

Вчені попереджають про "оранжеві" та "червоні" дні

Крім спалаху на Сонці, який принесе магнітні бурі на Землю найближчими днями, на світилі з'явились нові плями, а в його атмосфері відкрилась діра, з якої вилітає сонячний вітер. Він також може спричини геомагнітні шторми.

Велика нова група сонячних плям з’являється над північно-східним лімбом Сонця. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Крім того, в атмосфері Сонця відкрилась діра, з якої вилітає сонячний вітер. Обсерваторія сонячної динаміки NASA (SDO) сфотографувала цю діру, ширина якої становить майже 800 000 км.

"Дослідники називають це "корональною дірою" — областю в атмосфері Сонця, де відкриваються магнітні поля, що дозволяє сонячному вітру виходити. Діра виглядає темною, оскільки гарячий газ, який зазвичай там міститься, відсутній", — кажуть астросиноптики.

Згідно з даними, сонячний вітер, що дме зі швидкістю понад 500 км/с, має прибути 31 січня. Його вплив може викликати геомагнітні бурі класу G1 (помірні).

Водночас згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 28 січня, на Землі тримається 5-бальна магнітна буря.

Вже 29-31 січня її сила знизиться до мінімальної магнітної активності. Однак 1 лютого очікується середня магнітна буря в 4 бали.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли завершиться аномальне тепло в Україні.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік