Солнечный ветер принесет на Землю магнитные бури уже в ближайшие дни. Будут ли они сильными

В эти дни Земля будет страдать от 4-6-бальных магнитных бурь

На нашей планете продолжает бурлить геомагнитный шторм, достигший 6 баллов. А большая дыра в атмосфере Солнца, из которой вылетает солнечный ветер, повернулась "лицом" к Земле. Она может стать причиной магнитной бури в ближайшие дни.

Большая дыра в атмосфере Солнца обращена прямо к Земле и поток солнечного ветра из нее идет по направлению к нашей планете. Если он прибудет, то 31 января или 1 февраля должна начать бушевать магнитная буря класса G1 (умеренная), сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, согласно данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 29 января на Земле держится 6-балльная магнитная буря. Однако на следующий день, 30 января, она исчезнет из графика колебаний.

Геомагнитная "тишина" продержится недолго и уже 1 февраля начнет бушевать магнитная буря в 4 балла, то есть средняя. Она продлится один день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в скором времени аномальное тепло покинет Украину. Вместо него придут холодные дни.