Церковне свято 29 січня: чому сьогодні не можна підіймати щось із землі

В цей день не варто ігнорувати заборони

Цієї середи, 29 січня, за новоюліанським церковним календарем православні християни та греко-католики відзначають перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця. За старим стилем, цю подію відзначали 11 лютого.

Святий Ігнатій, учень апостола Іоанна Богослова, був єпископом Антіохійським і загинув мученицькою смертю в Римі близько 107 року, коли його кинули на роздертя звірам за наказом імператора Траяна.

Після смерті його мощі були перенесені до передмістя Антіохії у 108 році, а згодом, у 438 році, до самого міста. Коли Антіохія потрапила під владу персів, мощі повернули до Рима і поклали в храмі на честь священномученика папи Климента.

Традиції та прикмети 29 січня

У цей день віряни відвідують богослужіння, присвячені пам'яті святого Ігнатія, моляться за заступництво та просять зміцнення у вірі. Також заведено читати його послання, які містять настанови щодо християнського життя.

якщо в цей день сонячна погода — чекайте на щедрий урожай восени;

якщо 29 січня випало багато снігу — весна буде пізньою;

якщо сьогодні шумить ліс — очікуйте на відлигу.

Що не можна робити 29 січня

піднімати з землі знайдені речі — вони можуть бути "нечистими" і принести нещастя;

думати про щось у негативному ключі — думки можуть стати реальністю;

йти на ризики — це не закінчиться позитивно.

Іменини 29 січня

Цього дня іменини відзначають Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.

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