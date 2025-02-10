Давні люди зналися на мистецтві: вчені показали артефакти, яким більше 50 тисяч років (фото)

Кам’яні артефакти можуть приховувати глибшу історію, ніж вважалося раніше

Однією з відмінних рис сучасної людини є її прагнення створення об’єктів мистецтва чи принаймні розуміння цього концепту. Однак коли ми запитуємо, коли мистецтво з’явилося вперше, то знайти чітку відповідь буде непростим завданням.

Принаймні, вчені вважають, що прагнення самовираження виявляли ще наші далекі предки 50, а то й 100 тисяч років тому. Про це йдеться в новій роботі, оприлюдненій у журналі Archaeological and Anthropological Sciences.

Дослідники звернули увагу на кам’яні артефакти з чотирьох археологічних місць розкопок в Ізраїлі та на Голанських висотах – у печерах Манот, Амуд, Кафзех та на стоянці Кунейтра. Знахідки були перевірені за допомогою новітніх методів, на кшталт 3D-аналізу, оптичної мікроскопії та статистичної обробки.

На знахідці з печери Манот, віком близько 55 тисяч років, помітні візерунки у формі віяла. Вчені припускають, що насічки мали велике значення для автора, оскільки були нанесені до того, як з каменю відкололи останні пластинки.

Знахідка з Манота

На артефактах з печери Амуд – ретушованому лезі та фрагменті пластинки – насічки нанесені більш хаотично. Це натякає на те, що їх використовували як інструменти, а насічки з’явилися під час експлуатації. Вік знахідок становить приблизно 55-68 тисяч років.

Лезо з печери Амуд

Артефакт із Кафзеха нагадує знахідку з Манота, але їй уже близько 100 тисяч років. Лінії на ньому практично паралельні та організовані, а тому вчені вважають, що об’єкт мав якесь ритуальне значення.

У Кунейтрі знайшли пластинки з насічками у формі дуг, які не схожі на випадкові лінії. Можливо, це сліди одного з перших абстрактних малюнків. А зроблено його близько 54 тисяч років тому.

Знахідки з Манота (а), Кунейтри (б) та Кафзеха (с)

Дослідники чітко не кажуть, який саме вид людини зробив ці предмети. Однак, є припущення, що їх зробили неандертальці. За винятком артефакту з Кафзеха, біля якого знайшли останки людей сучасного типу. Також дуже цікава знахідка в Маноті, де також було знайдено череп людини гібридного типу (нащадок сучасної людини та неандертальця), тому авторство предмета відстежити дуже складно.

Тобто дослідники припускають, що прагнення до мистецтва не є ексклюзивним для нас і могло розвинутись і в більш архаїчних людських видів.

Як повідомлялося раніше, люди в Європі могли робити пірсинг ще 29-31 тисяч років тому. На це вказали дуже специфічні сліди на зубах.