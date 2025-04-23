Тіло Папи Франциска в гробу виставлять для прощання: дивіться стрім з Ватикану

Попрощатись з Папою Римським прийдуть десятки, а то й сотні тисяч вірян

Від ранку середи, 23 квітня, у базиліці Святого Петра виставлять тіло Папи Франциска для прощання вірян. Очікується, що протягом наступних трьох днів десятки тисяч людей прибудуть до Ватикану, щоб віддати шану понтифіку.

Тіло 88-річного Папи лежатиме у відкритій труні до похорону, що відбудеться у суботу, 26 квітня. Після церемонії поховання розпочнеться дев'ятиденний період жалоби, відомий як "novendiali", а потім — таємне засідання кардиналів (конклав) для обрання нового понтифіка, пише Sky news з посиланням на пресслужбу Ватикану.

Раніше було опубліковано перші зображення тіла Папи Франциска, де він зображений у традиційному червоному вбранні та єпископській митрі у дерев'яній труні.

Згідно з бажанням самого Франциска, він буде похований у базиліці Санта-Марія-Маджоре. Цікаво, що у 2024 році Папа змінив багатовікову традицію поховання понтифіків у трьох трунах (дерев'яній, свинцевій та знову дерев'яній), постановивши використовувати лише одну дерев'яну труну, обшиту цинком.

Причиною смерті Папи Франциска стали інсульт і серцева недостатність. На похорон у суботу, який розпочнеться о 9:00 за британським часом, прибуде багато високопоставлених осіб. Серед них: принц Вільям, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін, король Іспанії Феліпе з королевою Летицією, чинний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. Російський президент Володимир Путін не відвідає церемонію прощання.

Конклав для обрання нового Папи має розпочатися між 5 і 10 травня.

Також раніше "Телеграф" розповідав, хто керує Ватиканом до обрання нового понтифіка. Папа Франциск залишив по собі довірену особу.