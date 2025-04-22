Хто може стати новим Папою Римським: штучний інтелект назвав головних кандидатів та чи будуть вони вигідні Україні

Серед головних кандидатів лише двоє мають виражену проукраїнську позицію

У понеділок, 21 квітня, Папа Римський Франциск помер від інсульту. Для багатьох українців тепер стало цікаво те, хто стане наступним главою католицької церкви, враховуючи, що у списках є й дуже несподівані кандидати.

Незабаром 135 кардиналів із 71 країни зберуться на конклав, де проведуть вибори нового Папи. Хоча явного лідера сьогодні немає і результат може сильно здивувати всіх, але вже зараз можна побачити кількох лідерів.

Зокрема, в українському сегменті мережі з’явилася табличка, на якій нібито показані головні кандидати та їхня думка про Україну. Варто зазначити, що джерело зображення не зрозуміле, а тому інформація потребувала додаткової перевірки.

"Телеграф" вирішив звернутися за допомогою до штучного інтелекту, щоб дізнатися чи згоден він із висновками. Нейромережа вважає, що більшість кандидатів дійсно фігурують у свіжих списках потенційних наступників Франциска, проте деякі дані вона вважає не точними.

"Для швидкого орієнтування серед головних претендентів — дуже хороша інфографіка. Для глибокого аналізу потрібно пам’ятати, що конклав часто обирає несподівану фігуру, і реальний результат може відрізнятися від очікувань", — вважає ШІ.

Говорячи про кардиналів зі списку вище, нейромережа вважає, що:

Найбільш високі шанси є у П’єтро Пароліна (Італія), який вважається одним із головних фаворитів. Він добре знайомий більшості кардиналів і вміє балансувати між реформами та традиціями;

трохи нижче шанси у Маттео Дзуппе (Італія) та Луїса Антоніо Тагле (Філіппіни). Перший добре відомий у ліберальному таборі та веде активну дипломатичну роботу, а другий може здобути титул через бажання церкви розширити вплив в Азії;

Пітер Ердо (Угорщина) також вважається сильним кандидатом серед консерваторів, але зв’язки з прем’єром Віктором Орбаном можуть стати для нього мінусом;

Пітер Тарксон (Гана) та Герхард Мюллер (Німеччина) теж шановні кандидати. Однак перший часто негативно висловлювався про НАТО та Захід загалом, а другий був надто різким критиком Франциска. Це може завадити їм консолідувати підтримку;

Реймонд Лео Берк (США), Віллем Якобус Ейк (Нідерланди) та Малкольм Ранджит (Шрі-Ланка), на думку ШІ, або дуже маловідомі, або не мають значної підтримки, а тому їхні шанси стати Папою дуже низькі.

Крім кандидатів, які показані у списку вище, ШІ також наводить імена Фрідоліна Амбонго (ДР Конго) та Роберта Сари (Гвінея). Обидва мають багато прихильників і обидва мають шанси стати "компромісними" кандидатами від Африки. До того ж нейромережа вважає, що у них більше шансів стати Папою, ніж у згаданого вище Пітера Тарксона.

Також у ШІ буда дещо інша думка і щодо того, хто буде найвигіднішим кандидатом для України. Зокрема, він вважає, що саме Паролін стане найбільш "проукраїнським" Папою Римським, оскільки вже підтримував її право на самооборону та активно залучений до переговорних процесів.

Дзуппе активно залучений до роботи з врегулювання війни та навіть призначений Франциском спеціальним посланником Ватикану в Україні. Однак він рідше робив політичні заяви і може не так активно висловлювати свою позицію.

Тагле та Амбонго штучний інтелект називає "нейтральними" кандидатами, які можуть як підтримати, так і не підтримати Україну. Інші значущі кандидати зі списку, на думку нейромережі, не будуть вигідними для Києва і намагатимуться зайняти позицію "всі винні".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у списку майбутніх кандидатів на роль Папи є й українець.