"Пропозиції США" по Україні спливли в ЗМІ не випадково: Фесенко назвав дві можливі цілі

Політолог розповів, що стоїть за гучними публікаціями у ЗМІ

Інформація про плани адміністрації президента США Дональда Трампа щодо здачі Криму росіянам, швидше за все, потрапила до ЗМІ не випадково. Однак найімовірніше, що це лише один із варіантів, які розглядають у Вашингтоні.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог, директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко Більше на тему читайте у матеріалі: Вирішальний момент. Про що насправді США та Україна говоритимуть у Лондоні та чи може Трамп вийти з перемовин

"Я думаю, що це був цілеспрямований витік. Тема, можливо, дійсно обговорюється в адміністрації Трампа. Там є, на жаль, прихильники ідеї визнання Криму російським. Але водночас є й противники цієї позиції — цілком можливо, саме вони організували витік, щоб ця ідея зазнала критики", — сказав він.

За його словами, жодне офіційне джерело публікацію ЗМІ не підтвердило. Політолог також припустив, що стаття могла бути хитрістю, якою українців хочуть змусити сфокусувати увагу на Криму, а потім висунути менш радикальні вимоги.

Проте Фесенко переконаний, що в Україні добре розуміють, де пролягають червоні лінії та за що варто боротися. Крім того, своє бачення може також мати і Європа.

Що стосується намічених на 23 квітня переговорів у Лондоні, то експерт вважає, що там не ухвалять жодних остаточних рішень. Ситуація взагалі може нагадувати те, що відбувалося в Джидді — хоч припинення вогню на 30 днів і було узгоджено, але не набуло чинності.

"Найбільше, на що можна розраховувати, це формування спільної позиції між США, Україною та європейцями", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що під час переговорів у Лондоні 23 квітня українські та європейські дипломати розглядатимуть пропозиції США щодо мирного врегулювання з Росією. За даними ЗМІ, там американці захочуть визнання Криму російською територією.