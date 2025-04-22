Вцілів тільки портрет Залужного. Це Костянтинівка – місто, яке зникає через Росію (репортаж)

Місто сповнене руїн та важких історій

Костянтинівка на Донеччині стає дедалі ближче до лінії фронту. І чим ближче росіяни підходять до міста, тим більше воно перетворюється на руїни. Ворог рівняє із землею цілі квартали.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Костянтинівці та показав, як вона зараз виглядає. Важливо відзначити, що місто, до якого підходить ворог, знаходиться вже на відстані всього 8-10 кілометрів від лінії фронту.

Через це по населеному пункту прилітає буквально з усіх видів зброї, включаючи РСЗВ, ствольну артилерію, авіабомби і навіть FPV-дрони. Але місто залишається незламним і вражаючі знімки нашого кореспондента показують це наочно.

Важливо: цей репортаж не вийшов би без допомоги Обласної військової адміністрації та відділу поліції у Костянтинівці. Редакція висловлює подяку за можливість показати усьому світові наслідки російського вторгнення.

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Ці слова можна підтвердити лише одним фото. У той час, коли все довкола розлітається на шматки від постійних прильотів, в одній із квартир можна спостерігати таку картину: портрет ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного. Його фото це буквально все, що вціліло після удару.

Що може бути промовистіше?

Портрет Залужного у Костянтинівці. Фото: Ян Доброносов

Портрет Залужного – все, що вціліло у квартирі. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Складні історії…

Жителі Костянтинівки переживають украй складний час. Кожен за плечима має свою важку історію

Особливу допомогу у створенні репортажу Яну Доброносову надав голова місцевої поліції пан Дмитро Кірдяпкін. Він безпосередньо допоміг показати місто та навіть поділився своєю складною історією.

Дмитро Кірдяпкін. Фото: Ян Доброносов

Дмитро сам родом з Горлівки (окуповане місто на Донеччині, яке розташоване за 30 кілометрів від Костянтинівки). Коли ворог прийшов до нього додому, чоловік залишився вірним українському народу та виїхав до Маріуполя.

У 15 році терористи "ДНР" із батальйону "Восток" убили його батька. Тепер Дмитро мріє побувати на його могилі, на якій він так і не був.

"Продовжив службу в Маріуполі та у підконтрольних українській владі містах Донецької області. У 22 році, будучи начальником відділення поліції, залишився з особовим складом допомагати жителям Маріуполя та захищати місто. На жаль, утримати Маріуполь не вдалося… Я вірю, що ми повернемося. На нас там чекають…", — розповідає Дмитро

Дмитро Кірдяпкін. Фото: Ян Доброносов

З Маріуполя Дмитро також вимушено переїхав. Тепер він очолює поліцію багатостраждальної Костянтинівки.

Дмитро Кірдяпкін. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зникає

Дмитро показав нам місто, яке зіткнулося з наближенням ворога. Щодня по ньому щось прилітає.

"По місту вже прилітає зі всіх видів зброї. Ракети, "смерчі", дрони та fpv на оптоволокні", — розповів фотокор "Телеграфу" Ян Доброносов.

"Подарунки" ворога. Фото Ян Доброносов

Звичайно, кожен удар залишає шрами на тілі міста, які зливаються в одне слово — руїни. Вже добре відомий почерк окупаційної армії.

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Костянтинівка зараз. Фото: Ян Доброносов

Незважаючи на розруху життя у місті триває. Або, якщо точніше сказати, виживання. На вулицях можна зустріти мирних жителів, а природа з настанням весни бере своє, проростаючи крізь уламки.

Весна у Костянтинівці. Фото: Ян Доброносов

Весна у Костянтинівці. Фото: Ян Доброносов

У місті продовжують жити люди. Фото: Ян Доброносов

У місті продовжують жити люди. Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає Краматорськ після російської атаки. Фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки у своєму репортажі.