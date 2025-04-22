Вцілів тільки портрет Залужного. Це Костянтинівка – місто, яке зникає через Росію (репортаж)
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Місто сповнене руїн та важких історій
Костянтинівка на Донеччині стає дедалі ближче до лінії фронту. І чим ближче росіяни підходять до міста, тим більше воно перетворюється на руїни. Ворог рівняє із землею цілі квартали.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Костянтинівці та показав, як вона зараз виглядає. Важливо відзначити, що місто, до якого підходить ворог, знаходиться вже на відстані всього 8-10 кілометрів від лінії фронту.
Через це по населеному пункту прилітає буквально з усіх видів зброї, включаючи РСЗВ, ствольну артилерію, авіабомби і навіть FPV-дрони. Але місто залишається незламним і вражаючі знімки нашого кореспондента показують це наочно.
Важливо: цей репортаж не вийшов би без допомоги Обласної військової адміністрації та відділу поліції у Костянтинівці. Редакція висловлює подяку за можливість показати усьому світові наслідки російського вторгнення.
Будинки складають цілими під’їздами, але віру у ЗСУ — не зламати
Ці слова можна підтвердити лише одним фото. У той час, коли все довкола розлітається на шматки від постійних прильотів, в одній із квартир можна спостерігати таку картину: портрет ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного. Його фото це буквально все, що вціліло після удару.
Що може бути промовистіше?
Складні історії…
Жителі Костянтинівки переживають украй складний час. Кожен за плечима має свою важку історію
Особливу допомогу у створенні репортажу Яну Доброносову надав голова місцевої поліції пан Дмитро Кірдяпкін. Він безпосередньо допоміг показати місто та навіть поділився своєю складною історією.
Дмитро сам родом з Горлівки (окуповане місто на Донеччині, яке розташоване за 30 кілометрів від Костянтинівки). Коли ворог прийшов до нього додому, чоловік залишився вірним українському народу та виїхав до Маріуполя.
У 15 році терористи "ДНР" із батальйону "Восток" убили його батька. Тепер Дмитро мріє побувати на його могилі, на якій він так і не був.
"Продовжив службу в Маріуполі та у підконтрольних українській владі містах Донецької області. У 22 році, будучи начальником відділення поліції, залишився з особовим складом допомагати жителям Маріуполя та захищати місто. На жаль, утримати Маріуполь не вдалося… Я вірю, що ми повернемося. На нас там чекають…", — розповідає Дмитро
З Маріуполя Дмитро також вимушено переїхав. Тепер він очолює поліцію багатостраждальної Костянтинівки.
Костянтинівка зникає
Дмитро показав нам місто, яке зіткнулося з наближенням ворога. Щодня по ньому щось прилітає.
"По місту вже прилітає зі всіх видів зброї. Ракети, "смерчі", дрони та fpv на оптоволокні", — розповів фотокор "Телеграфу" Ян Доброносов.
Звичайно, кожен удар залишає шрами на тілі міста, які зливаються в одне слово — руїни. Вже добре відомий почерк окупаційної армії.
Незважаючи на розруху життя у місті триває. Або, якщо точніше сказати, виживання. На вулицях можна зустріти мирних жителів, а природа з настанням весни бере своє, проростаючи крізь уламки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає Краматорськ після російської атаки. Фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки у своєму репортажі.