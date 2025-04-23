Рубіо відмовився від участі у переговорах у Лондоні через позицію Зеленського, - NYT

Відомо, що до Лондона приїде Кіт Келлог

Держсекретар США Марко Рубіо не буде присутній на зустрічі у Лондоні щодо врегулювання війни Росії проти України через те, що Київ відкинув одну з ключових поступок Штатів Кремлю. Йдеться про пропозицію США визнати анексію Криму.

Як повідомляє The New York Times, попри відсутність Рубіо, представники Сполучених Штатів, Європи та України все одно зустрінуться в Лондоні 23 квітня. Проте Рубіо відмовився брати в них участь після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийме жодної угоди, яка визнає законний контроль Москви над Кримом.

"Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Це суперечить нашій Конституції", – заявив Зеленський на пресконференції.

Натомість спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог все одно братиме участь у зустрічі у Лондоні. Окрім Рубіо та Келлога участь у переговорах у Лондоні мав брати спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф. Наразі невідомо, чи приїде він до Лондона.

Як у Держдепі пояснили зміну планів Рубіо

Зазначається, що Держдеп намагався пом'якшити рішення Рубіо відмовитися від зустрічі у Лондоні. Речниця Теммі Брюс заявила, що причина нібито виключно у графіку держсекретаря, а не в його рішенні не брати участь у переговорах.

"Зменшений американський склад є символічною поразкою у спробах європейців зайняти місце за столом мирних переговорів. У Парижі пан Рубіо сказав, що Британія, Франція та Німеччина зіграли конструктивну роль у розробці пропозицій. Представники цих трьох країн будуть у Лондоні, хоча пан Зеленський також не планує їхати", — пише NYT.

Мирний план США — що відомо

США пропонують кілька поступок Росії. Зокрема — пообіцяти, що Україна не ввійде у НАТО. Крім цього пропозиції адміністрації Трампа включають потенційне визнання США анексії Криму Росією. Ще одна ідея Сполучених Штатів — визначення території навколо ЗАЕС нейтральною, з контролем з боку США.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у Кремлі відреагували на мирний план Трампа. Там прокоментували лише одну з пропозицій.