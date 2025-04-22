Заступник Кличка отримав домашній арешт та наговорив нісенітниць після суду

Його підозрюють в організації схем для ухилянтів

Заступник мера Києва Віталія Кличка Володимир Прокопів перебуватиме під домашнім арештом до 20 червня. Його підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи. Це рішення 22 квітня ухвалив Голосіївський райсуд Києва.

Про це повідомив сам Прокопів, відповідаючи на питання кореспондентів. За його словами, він не здивований застосуванням такого запобіжного заходу.

"В залі не було жодної людини, яка б не розуміла, що це повний абсурд, включно з суддею та прокурором. Але владі "вигідно", щоб мене не було в залі пленарних засідань, а я був вдома", — сказав Прокопів.

Додамо, що низка депутатів Київради та народних депутатів пропонували взяти Прокопіва на поруки, але суд не пристав на це.

"Заяви народних депутатів Артура Герасимова та Михайла Саврасова, а також депутатів Київради Міщенка Олександра та Павла Бойченка залишено без задоволення", — сказала речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова

Що передувало

Прокопіва підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи. За даними слідства, він нібито допомагав військовозобов’язаним виїхати з України під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства. Воно нібито мало доставити дизельне пальне для ЗСУ.

Щодо статків Прокопіва, то відомо, що його рідня має нерухомість у столиці, а його друзі — комунальне майно. Заступник мера та його родина придбали значну кількість нерухомості, більша частина з якої була куплена за вартістю у декілька разів нижче ринкової.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про заступника Кличка Прокопіва, який отримав підозру.