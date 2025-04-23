Росіяни влаштували масовану атаку БПЛА на Україну: у Харкові та Полтаві вибухи, в Одесі пожежі

У Полтаві, Одесі та Харкові були влучання БПЛА ворога, зафіксовано пожежі, в Одесі є постраждалі

Російські окупанти у ніч на 23 квітня влаштували чергову масовану атаку ударними безпілотниками на Україну. Найбільше від дій ворога постраждали Харків, Одеса та Полтава, безпілотники також фіксувалися біля Запоріжжя, Дніпра та Києва.

Про атаку на Харків повідомив мер міста Ігор Терехов, підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За даними Терехова, під атакою опинився один з районів Харкова, там пролунало шість вибухів.

"На дану хвилину зафіксовано шість ударів по місту. За попередньою інформацією, усі влучання сталися в Новобаварському районі. На місці "прильотів" масштабна пожежа. Інші наслідки нічної атаки на Харків уточнюються", – сказано у повідомленні.

В Одесі, за даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, спалахнули пожежі після масованого удару БПЛА. Також двоє людей постраждали через російську атаку.

"На цей раз під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Внаслідок удару спалахнула низка пожеж. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками постраждало дві людини", – сказано у повідомленні.

Полтава доволі сильно постраждала від ударів безпілотників. Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, було зафіксовано влучання БПЛА по підприємствах і відкритих територіях у двох районах міста.

"Полтавську громаду атакували ворожі БпЛА. Станом на 00:10 є повідомлення про влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільних об’єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави. На цей час інформації про постраждалих не надходило", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 21 квітня було завершено так зване "Великоднє перемир’я" і російська армія влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Відомо, що росіяни запустили за напрямом України ударні безпілотники одночасно з кількох сторін.