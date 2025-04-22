Путін готовий відмовитись від деяких територій: що просить натомість - FT

Україну можуть спробувати змусити погодитися на це

Росія готова зупинити бойові дії на поточній лінії фронту та відмовитися від частини територіальних претензій. Натомість Кремль очікує від США геополітичних поступок, зокрема щодо Криму та НАТО.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з неформальними перемовинами між Москвою та командою Дональда Трампа. За даними видання, президент РФ Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі заявив про готовність відмовитися від частини претензій на чотири українські області — Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку — які частково залишаються під контролем Києва. Натомість Москва хоче, аби Вашингтон визнав анексію Криму та гарантував невступ України до НАТО.

"Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення", – пише видання.

Хоча це перший публічний сигнал про можливу зміну жорсткої позиції Кремля, європейські посадовці попереджають, що Путін може використати таку "поступку" як інструмент тиску на Трампа для просування вигідних Москві умов. Джерела зазначають, що на Україну чиниться дедалі більший тиск, аби дозволити Трампу заявити про досягнення мирної угоди в межах перших 100 днів його президентства.

Водночас європейські посадовці, з якими спілкувалося Financial Times, застерігають, що Путін може використати цю демонстративну поступку як інструмент впливу на США. За їхніми словами, мета Кремля — схилити Трампа до прийняття інших вимог Москви, зокрема визнання анексії Криму та блокування вступу України до НАТО.

"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він поступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу", – сказав один зі співрозмовників FT.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Київ не отримував офіційних пропозицій від США, однак підтвердив готовність до переговорів лише після повного припинення вогню. Він також наголосив, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму і не піде на компроміси щодо своїх суверенних територій. Серед пропозицій, які обговорюють сторони, — створення демілітаризованої зони під міжнародним контролем, розгортання європейського миротворчого контингенту та гарантії, що Україна не буде силою повертати тимчасово окуповані землі. Перемовини з цього питання мають відбутися 23 квітня в Лондоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що цього тижня спецпосланець Трампа вчергове відвідає Росію. Цього разу його візит відбудеться у Москві.