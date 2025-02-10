Древние люди знали толк в искусстве: ученые показали артефакты, которым больше 50 тысяч лет (фото)

Каменные артефакты могут скрывать более глубокую историю, чем считалось до этого

Одной из отличительных черт современного человека является его стремление к созданию объектов искусства или по крайней мере к пониманию этого концепта. Однако когда мы задаемся вопросом о том, когда искусство появилось впервые, то найти четкий ответ будет непростой задачей.

По крайней мере, ученые считают, что стремление к самовыражению проявляли еще наши далекие предки 50, а то и 100 тысяч лет назад. Об этом говорится в новой работе, обнародованной в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Исследователи обратили внимание на каменные артефакты из четырех археологических мест раскопок в Израиле и на Голанских высотах — в пещерах Манот, Амуд, Кафзех и на стоянке Кунейтра. Находки были проверены с помощью новейших методов, вроде 3D-анализа, оптической микроскопии и статистической обработки.

На находке из пещеры Манот, возрастом около 55 тысяч лет заметны узоры в форме веера. Ученые предполагают, что насечки имели большое значение для автора, поскольку были нанесены до того, как с камня откололи последние пластинки.

Находка из Манота

На артефактах из пещеры Амуд — ретушированном лезвии и фрагменте пластинки — насечки нанесены более хаотично. Это намекает на то, что их использовали как инструменты и насечки появились в ходе эксплуатации. Возраст находки составляет примерно 55-68 тысяч лет.

Лезвие из пещеры Амуд

Артефакт из Кафзеха напоминает находку из Манота, но ей уже порядка 100 тысяч лет. Линии на нем практически параллельные и организованные, а потому ученые считают, что объект имел некое ритуальное значение.

В Кунейтре были найдены пластинки с насечками в форме дуг, которые не похожи на случайные линии. Возможно это следы одного из первых абстрактных рисунков. А сделан он около 54 тысяч лет назад.

Находки из Манота (а), Кунейтры (б) и Кафзеха (с)

Исследователи четко не говорят, какой именно вид человека сделал эти предметы. Однако есть предположения, что их сделали неандертальцы. За исключением артефакта из Кафзеха, возле которого были найдены останки людей современного типа. Также весьма любопытна находка в Маноте, где также были найдены череп человека гибридного типа (помесь современного человека и неандертальца), поэтому авторство предмета отследить весьма сложно.

То есть исследователи предполагают, что стремление к искусству не является эксклюзивным для нас и могло развиться и в более архаичных человеческих видов.

Как сообщалось ранее, люди в Европе могли делать пирсинг еще 29-31 тысячу лет назад. На это указали весьма специфические следы на зубах.