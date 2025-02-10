Печера в Польщі розкрила страшну таємницю стародавніх людей: переможеним ворогам не позаздриш

Стародавні люди не шкодували ворогів

Серед людей, які населяли Європу за часів льодовикового періоду, канібалізм не був рідкістю. І аналіз останків тих часів надає нам дедалі більше доказів.

Зокрема йдеться про звичаї Мадленської культури, яка проживала десь 18-12 тисяч років тому на широких теренах від Іспанії та до Румунії. Нове дослідження, оприлюднене у журналі Scientific Reports, звертає увагу на знахідки в печері Машицька (Польща).

Ці люди жили після останнього льодовикового максимуму, тобто в період, коли клімат почав поступово покращуватись. Вони вели кочовий спосіб життя і переважно переміщалися за стадами травоїдних тварин.

Мадленські жінки (реконструкція)

Однак останнім часом вчені знаходять все більше підтверджень тому, що вони практикували канібалізм. І це було не якимось вимушеним заходом через голод, а культурною особливістю.

У Машицькій печері було знайдено останки десяти людей, з яких шестеро дорослих та четверо дітей. Через розрізненість останків дослідники одразу запідозрили, що тіла були розчленовані і після поглибленого аналізу знайшли підтвердження. Тому подальше дослідження було покликане відповісти на питання "навіщо це було зроблено?"

Печера Машицька

На кістках були знайдені сліди розрізання, вилучення кісткового мозку та розбивання черепів задля вилучення головного мозку. Вчені вважають, що якби "мадленці" хотіли використовувати черепи для ритуалів (наприклад для виготовлення чаші), то ставилися б до них дбайливіше. Тож, схоже, давні люди в цьому випадку цікавилися не черепами, а їх вмістом.

Сліди порізів на кістках із Машицької печери під мікроскопом

Технічно є три основні причини вживання племенем інших людей у їжу — як ритуал поховання, голод та демонстрація влади над переможеним противником. При цьому у Мадленської культури в різних місцях їхнього ареалу проживання зустрічаються докази всіх трьох.

Однак саме в Машицькій печері йдеться швидше про випадок поїдання ворогів — кістки були сильно фрагментовані, розкидані та змішані зі сміттям.

Дослідники приходять до висновку для людей Мадленської культури канібалізм не був чимось незвичайним і, найімовірніше, є частиною їхніх традицій. При цьому в інших місцях зустрічалися сліди поїдання людей навіть за доступності іншої тваринної їжі.

Мадленська культура виділена світло-червоним

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