Припинення вогню в Україні: Зеленський розповів, у якому форматі готовий вести переговори з Москвою

Україна хоче розуміти конкретні терміни

Україна готова вести переговори з росіянами щодо припинення вогню у будь-якому форматі. Проте у Києві вважають, що Москва боїться прямих контактів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для журналістів. За його словами, на Великдень було помітно певні кроки до припинення вогню.

"Якщо "рускіє" готові до повного припинення вогню, з розумінням на конкретний термін, ми готові до будь-якого формату переговорів з ними. До будь-якого", — сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що у Кремлі явно бояться прямих переговорів, а сигнали росіян можна сприймати по-різному.

"Які сигнали вони показують — я не знаю для чого. Може, дійсно бояться, що американці вийдуть з переговорів. А може, навпаки, щоб американці вийшли з переговорів. Не знаю, у мене є свої висновки, залишу їх при собі", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що під час переговорів у Лондоні 23 квітня українські та європейські дипломати розглядатимуть пропозиції США щодо мирного врегулювання з Росією, серед яких потенційне визнання Криму російською територією.