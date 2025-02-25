Магнітна буря затихне, але ненадовго. Скільки вона триматиметься на Землі

Геомагнітний шторм не відпустить Землю в кінці лютого

На Землі триматиметься слабка магнітна буря. А Сонце, своєю чергою, створило сильний спалах і з місця вибуху витік викид корональної маси (СМЕ) у космос. Астросиноптики розповіли, чи торкнеться він нашої планети.

В кінці доби 24 лютого щось, ймовірно, активна сонячна пляма, вибухнуло на зворотному боці Сонця. Однак цей спалах ніяк не вплине на магнітне поле нашої планети, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Коронографи SOHO відстежують дуже яскравий CME, що виходить із місця вибуху. Якщо він прилетів би на Землю, то, ймовірно, міг спричинити сильну геомагнітну бурю, але цього не буде.

Водночас на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, було оновлено графік коливань. У вівторок, 25 лютого, на Землі тримається середня магнітна буря в 4 бали. Вже у середу-четвер, 26-27 лютого, вона знизить свою активність до "зеленого" рівня.

Але це ненадовго, адже упродовж 28 лютого-2 березня очікується поновлення середньої магнітної бурі в 4 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які сюрпризи приготувала погода українцям наприкінці поточного місяця. Синоптики прогнозують місцями мокрий сніг.